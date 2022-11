Waldtrudering besiegt Putzbrunn

Im Heimspiel gegen Putzbrunn waren die Hausherren vom Anpfiff weg hellwach und hätten bereits nach 10 Minuten gut und gerne mit drei Treffern in Führung liegen können. Den Anfang machte Buttermann, der nach einem perfekt getimten Chip über die Abwehrkette bereits am Torwart vorbei war, das Leder aus 7 Metern halbrechter Position jedoch ins Außennetz drosch. Ebenfalls Buttermann hatte kurz darauf Pech, als sein Kopfball vom rechten Pfosten zurück ins Feld sprang. Franz bot sich nach mittlerweile acht gespielten Minuten die nächste große Möglichkeit, als eine Flanke von der rechten Seite bis an den langen Pfosten durchrutschte, der Waldtruderinger Außenspieler dann jedoch etwas überhastet abschloss und das Spielgerät übers Gehäuse setzte. Ebendies wiederholte wieder nur eine Zeigerumdrehung später Schuster aus gleicher Position. Von der anfänglichen Drangphase der Platzherren sichtlich überrascht, fanden die Gäste nun auch ins Spiel und hatten ihrerseits die Chance zur Führung, als ein Offensivspieler von halblinks in den Strafraum eindringen konnte, aus 10 Metern jedoch an einer Fußabwehr von TW Weinbrenner scheiterte. Anschließend verflachte die Partie zunehmend, da die Gäste sich nun deutlich besser auf die Waldtruderinger Angriffsversuche eingestellt hatten und mit einer tiefen Grundordnung kaum Räume für strukturierte Offensivbemühungen eröffneten. Die Putzbrunner Angriffe verliefen stets nach demselben Muster, langer Abstoß oder Abschlag vom Keeper gefolgt von einer versuchten Verlängerung auf die Außenspieler. Wirklich von Erfolg geprägt war dieses Konzept nicht, die meisten Bälle wurden bereits im Zentrum geklärt, und wenn nicht, waren die Waldtruderinger Außenverteidiger Kleimeier und Oberste-Sirrenberg lebende Stop-Schilder. 10 Minuten vor der Halbzeit gingen die Gastgeber zu diesem Zeitpunkt nicht unbedingt absehbar dann doch in Führung, als Franz auf der linken Seite unwiderstehlich zwei Gegner austanzte und vom dritten im Strafraum von den Beinen geholt wurde. Schuster versenkte den folgenden Strafstoß zur 1:0-Pausenführung.