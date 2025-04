Waldtrudering besiegt Kirchseeon in letzter Sekunde

Mit Waldtrudering und Kirchseeon trafen zwei Teams aufeinander, die ums sportliche Überleben in der Kreisliga kämpfen müssen. Das sah man dem Auftritt der beiden Kontrahenten auch über 90 Minuten an; Fußballästheten kamen bei dieser Begegnung definitiv nicht auf ihre Kosten, stattdessen herrschte die Devise Fehlervermeidung und vorne hilft der liebe Gott. Die Gäste erwischten dabei einen Start nach Maß und konnten bereits nach vier Minuten in Führung gehen. Zuvor hatte Frohberg auf der rechten Waldtruderinger Defensivseite erst den Ball verloren und anschließend gefoult, woraufhin der Freistoß aus kurzer Entfernung in Richtung rechtes Eck geköpft wurde; TW Weinbrenner konnte den Ball zwar noch stark parieren, beim folgenden Abstauber war er aber - allein gelassen von seinen Mitspielern - machtlos. Der Rest der ersten Halbzeit war eine äußerst zähe Angelegenheit und ansatzweise gefährliche Torraumszenen in Summe an einer Hand abzuzählen. Waldtrudering attackierte früh, wodurch Kirchseeon im eigenen Ballbesitz durchweg zu langen Bällen gezwungen war bzw. auch freiwillig zu diesem Mittel griff. Kirchseeon zog sich im Defensivspiel Richtung Mittellinie zurück, was zwar zu einigem Ballbesitz der Hausherren führte, welcher aber weitestgehend tief in der eigenen Hälfte und entsprechend brotlos vonstatten ging und zumeist ebenfalls in langen Bällen resultierte. Auf Waldtruderinger Seite hatten Offenhäuser, der von der rechten Seite in den Strafraum zog und mit seinem Querpass keinen Abnehmer fand, und Bieringer, dessen Freistoß der Keeper zur Seite abwehrte, die besten (Halb-)Chancen. Kirchseeon konnte nach einer guten halben Stunde einen Durchbruch auf der rechten Seite verzeichnen, welcher letztlich in den Armen von TW Weinbrenner landete, sowie einen zur Ecke geblockten Schuss aus 16 Metern und einen Kopfball über den Querbalken.

Auch nach dem Seitenwechsel verlief die Begegnung vorerst auf mehr als überschaubarem Niveau, unerfreuliche Höhepunkte waren dabei zwei verletzungsbedingte Wechsel auf Seiten der Gäste. Erst ab der 65. Minute nahm die Partie langsam an Fahrt auf, als die Gäste mit einem leicht abgefälschten Schuss aus 20 Metern das rechte Kreuzeck nur um knappe zwei Meter verfehlten. Anschließend übernahmen die Platzherren zunehmend das Kommando und glichen durch Offenhäuser aus, der eine Seitenverlagerung von Lehder links im Strafraum verarbeiten und nach einen Schlenker nach innen platziert ins lange rechte Eck einnetzen konnte. Die Gastgeber schnupperten nun dezent an der Führung, Lehder per Freistoß und Distanzschuss, Horst geblockt nach einer Ecke und ein wegen zweifelhafter Abseitsstellung zurückgepfiffener Treffer von Offenhäuser nährten die Hoffnungen auf einen Dreier. Die aufgrund der Verletzungspausen sieben minütige Nachspielzeit war bereits fast abgelaufen, als Mayer links vor dem Strafraum nochmal an den Ball kam, Richtung Grundlinie zog und das Spielgerät quasi von der Grundlinie als äußert krumme Schuss-Flanken-Banane direkt ins lange Eck versenkte.