Waldthurn: Mit 7 neuen Spielern vorne mitmischen

Die erste und zweite Mannschaft des nordoberpfälzer A-Klassen-Klubs FSV Waldthurn starten mit großer Vorfreude und Tatendrang in die neue Saison. Vorsitzender Peter Sollfrank, Sportlicher Leiter Martin Ertl und Trainer Ronny Tölzer begrüßten die Spieler, Betreuer und Gäste kürzlich zum offiziellen Trainingsauftakt. Auch einige neue Gesichter durften in den Reihen willkommen geheißen werden.

Drei externe Zugänge sowie vier hoffnungsvolle Nachwuchsspieler aus der eigenen Jugend stießen hinzu. Neu im Team sind Kevin Volz vom SV Pullenried, Julian Träger von der DJK Neukirchen zu St. Chr. sowie Routinier Karl Steger von der DJK Neustadt/Waldnaab. Zusätzlich rücken Jakob Lukas (Wohnort Albersrieth), Sebi Daubenmerkl (Waldthurn), Max Schmid (Waldthurn) und Jonas Götz (Lennesrieth) aus der eigenen Jugend nach.



Mit einem Kader, der keine Abgänge zu verzeichnen hat, möchte Trainer Ronny Tölzer wieder in der Spitzengruppe der A-Klasse Ost mitspielen. Die vergangene Saison schloss der FSV auf Rang fünf ab. Davor wurde man Dritter und Vierter. Während der Corona-XL-Saison 2019/21 war der ehemalige Bezirksligist (1995 bis 97) letztmals in der Kreisklasse Ost vertreten, und das 15 Jahre am Stück.



„Der FSV Waldthurn zeigt sich bestens vorbereitet und motiviert für die neue Spielzeit. Mit bewährten Kräften, vielversprechenden Neuzugängen und talentiertem Nachwuchs blickt der Verein optimistisch in die Zukunft“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.