Waldstetten: Warnung braucht es vor dem Gegner keine zusätzliche mehr

– Foto: Thomas Nast

Bereits dreimal war die Partie gegen den SC Geislingen angesetzt, diesmal hat es mit der Austragung endlich geklappt. Und Waldstettens Trainer Patrick Krätschmer erinnerte tags darauf grinsend daran, dass man mit diesem 2:0-Erfolg nachträglich die Herbstmeisterschaft geholt habe. Tatsächlich stand der TSGV, dieses Spiel in der richtigen Reihenfolge berücksichtigt, nach 15 Spieltagen somit an erster Stelle in der Landesliga, einen Punkt vor dem TSV Köngen.

Die Realität in Waldstetten ist eine andere, aber eine ebenfalls fröhliche. Durch den Sieg im Nachholspiel sind die Waldstetter auf den zweiten Platz zurückgekehrt, drei Punkte hinter den Köngenern, und möchten mindestens diesen Platz verteidigen. Bei dieser breiten Spitzengruppe, in der sich keine der Mannschaften richtig absetzen kann, ist dies eine schwierige Aufgabe. Die erste Verteidigung soll am kommenden Sonntag (15 Uhr) beim SV Böblingen erfolgen, Tabellenneunter. Damit führen die Böblinger die untere Tabellenhälfte an. Für den SVB sieht es aktuell ganz gut aus, doch mit fünf Punkten Vorsprung auf die Gefahrenzone sind die kommenden Gastgeber des TSGV weiterhin auf Punkte angewiesen.

Unter der Woche ließ Krätschmer abermals in einer anderen Viererkette agieren. Darunter war aber auch eine freudige Nachricht: Luka Vodopija ist endlich wieder so weit gewesen, von Beginn an aufzulaufen, war zuletzt monatelang verletzt ausgefallen. Als Innenverteidiger überzeugen konnte diesmal neben Eric Taxis Mario Rosenfelder, eigentlich Sportlicher Leiter des TSGV. Die Defensive hob der TSGV-Trainer ohnehin positiv hervor und dass endlich mal wieder die Null hinten stand, freute alle. Dafür konnte Kapitän Tim Schraml endlich wieder auf der Sechs spielen, einer Position, auf der er für das Spiel des TSGV noch einmal wertvoller ist.