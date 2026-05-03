Waldstetten und Bernhausen stolpern, Ehningen jubelt an der Spitze

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 25. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 2 hat TSV Ehningen die Gunst des Abends am entschlossensten ergriffen und sich mit einem Heimsieg an die Tabellenspitze gesetzt. Dahinter ließ TSGV Waldstetten Punkte liegen, TSV Bernhausen kam gegen das Schlusslicht nicht über ein Remis hinaus, und TSV Bad Boll arbeitete sich mit einem mitreißenden Sieg bis auf Rang vier vor. Im Tabellenkeller sammelten TV Echterdingen und MTV Stuttgart wenigstens je einen Punkt, während FV Sontheim/Brenz mit einem überraschenden 0:0 zwar Widerstand zeigte, aber weiter tief unten feststeckt. Der Spieltag war eng, intensiv und in seiner Wirkung beträchtlich.

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Es war eine Begegnung, die den Zuschauern in Waldhausen alles abverlangte, was den Amateurfußball so leidenschaftlich macht. In einer Partie, in der die Defensive zunächst auf beiden Seiten dominierte, bewies der SV Waldhausen die längere Ausdauer und die größere Kaltschnäuzigkeit. Nach dem Seitenwechsel fielen die entscheidenden Treffer. In der 49. Minute war es Jeffrey Janik, der mit dem Tor zum 1:0 den Bann brach und die Weichen für die Hausherren auf Sieg stellte. Der SC Geislingen stemmte sich zwar tapfer gegen die drohende Niederlage, doch die Angriffsbemühungen blieben ohne Erfolg. In der 68. Minute sorgte schließlich Mustafa Sungur mit dem Treffer zum 2:0 für die Vorentscheidung und den Endstand. ---

TSGV Waldstetten konnte den Patzer der Konkurrenz nicht in einen eigenen Vorteil verwandeln. Gegen TSVgg Plattenhardt blieb der Tabellenanwärter trotz 169 Zuschauern und Heimkulisse ohne Treffer und musste sich mit einem 0:0 zufriedengeben. In einer Phase der Saison, in der jeder kleine Vorteil sofort Gewicht bekommt, fühlte sich dieses torlose Remis eher wie ein Rückschritt an. Plattenhardt wiederum nahm einen wichtigen Punkt im Kampf um Abstand zur Gefahrenzone mit. Für Waldstetten bedeutet das Unentschieden 46 Punkte und Rang zwei, weil Ehningen später vorbeizog. Plattenhardt verbessert sich auf 25 Punkte und bleibt Vierzehnter, darf diesen Zähler aber als kleinen Achtungserfolg verbuchen. Es war kein rauschender Auftritt, sondern ein zäher, umkämpfter Nachmittag, in dem vor allem die Gäste die größere Zufriedenheit mit nach Hause genommen haben dürften.

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SV Böblingen hat sich mit einem knappen, aber wertvollen Heimsieg gegen TSV Köngen weiter Luft verschafft. Das entscheidende Tor fiel in der 38. Minute, als Alban Dodoli zum 1:0 traf und damit den Unterschied in einer Partie markierte, die eng blieb und wenig Raum für Fehler zuließ. Köngen verpasste damit die Chance, sich in der Spitzengruppe noch stärker zu verankern. Für Böblingen ist dieser Sieg ein Schritt nach vorne auf 35 Punkte und Rang neun. Die Mannschaft belohnte sich für einen disziplinierten Auftritt und setzte ein wichtiges Zeichen im Mittelfeld. Köngen bleibt bei 43 Punkten und muss zusehen, wie andere Teams im oberen Bereich näher heranrücken oder vorbeiziehen. Ein einziges Tor entschied dieses Spiel – und es war für beide Seiten von erheblicher Bedeutung.

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FV Spfr Neuhausen hat den GSV Maichingen mit einem klaren 3:0 bezwungen und sich damit ein kräftiges Lebenszeichen verschafft. Den Auftakt machte Max Wanner, der in der 35. Minute per Foulelfmeter zur Führung traf. Kurz vor der Pause erhöhte Peter Güth in der 42. Minute auf 2:0 und stellte die Weichen bereits deutlich auf Heimsieg. Maichingen fand kaum Zugriff auf eine Partie, die früh in Neuhausener Richtung kippte. Den Schlusspunkt setzte David Govorušić in der 90.+5 Minute mit dem 3:0. Für Neuhausen sind diese drei Punkte enorm wertvoll, weil sie das Team auf 32 Zähler bringen und die Distanz nach unten spürbar angenehmer machen. Maichingen bleibt bei 33 Punkten und verpasste eine Gelegenheit, sich weiter abzusetzen. Es war ein Sieg, der nicht nur klar ausfiel, sondern auch in seiner Wirkung beruhigend sein dürfte.

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Im unteren Tabellenbereich trennten sich TV Echterdingen und MTV Stuttgart mit einem 1:1. Die Gäste gingen in der 20. Minute durch Fabio Baldi in Führung und hatten damit lange das bessere Gefühl auf ihrer Seite. Echterdingen lief an, musste aber geduldig bleiben, ehe die Antwort endlich kam. Erst in der 76. Minute gelang Caglar Celiktas der Ausgleich zum 1:1. Dieses Remis hilft beiden Mannschaften nur begrenzt, aber es verhindert zumindest einen schweren Rückschlag. Echterdingen steht nun bei 30 Punkten und hält den Abstand zur gefährlichen Zone. MTV Stuttgart kommt auf 24 Zähler und bleibt im Kellerbereich. Für beide Teams war es ein Spiel der Vorsicht, des Ringens und der Hoffnung, dass dieser eine Punkt am Ende vielleicht doch noch etwas wert sein könnte.

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TSV Ehningen hat den vielleicht wichtigsten Auftritt des Spieltags hingelegt. Gegen den direkten Konkurrenten 1. FC Eislingen gewann der neue Tabellenführer mit 2:0 und schob sich damit auf 48 Punkte an die Spitze. Ender Özcan brachte die Gastgeber in der 34. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Marcel Sigloch in der 45.+1 Minute per Foulelfmeter auf 2:0 – ein Doppelschlag mit großer Wirkung. In der zweiten Halbzeit verteidigte Ehningen den Vorsprung und ließ nichts mehr anbrennen. Die Gelb-Rote Karte gegen Kenan Kasikci in der 94. Minute änderte am verdienten Sieg nichts mehr. Eislingen bleibt bei 43 Punkten und fällt im dichten Verfolgerfeld zurück. Ehningen dagegen setzte genau im richtigen Moment ein Zeichen und nutzte die Schwäche der Konkurrenz mit aller Entschlossenheit.

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Dieses torlose Remis war für TSV Bernhausen eine Enttäuschung. Gegen FV Sontheim/Brenz, das als Tabellenletzter angereist war, kam der Favorit nicht über ein 0:0 hinaus und ließ damit im Aufstiegsrennen einen wertvollen Sieg liegen. Gerade an einem Spieltag, an dem Waldstetten ebenfalls Punkte liegen ließ, wäre mehr möglich gewesen. Für Sontheim/Brenz ist dieser Punkt trotz der prekären Lage immerhin ein Achtungserfolg. Das Schlusslicht steht nun bei elf Zählern und zeigte zumindest Widerstandskraft. Bernhausen kommt auf 45 Punkte und bleibt in Reichweite der Spitze, aber der verpasste Heimsieg wird schmerzen. In einer Saisonphase, in der jede Nuance zählt, fühlte sich dieses 0:0 für die Gastgeber wohl eher wie eine Niederlage an.

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Das wildeste Spiel des Tages lieferte TSV Bad Boll. Gegen VfL Sindelfingen gerieten die Gastgeber zunächst durch Andre Simao in der 18. Minute mit 0:1 in Rückstand. Doch nach der Pause drehte Bad Boll auf. Noah Ascherl glich in der 58. Minute aus, Baran Ates traf in der 60. Minute zum 2:1. Zwar stellte Gianluca Gamuzza in der 70. Minute auf 2:2, doch die Antwort der Gastgeber war furios. Nur drei Minuten später erzielte Baran Ates das 3:2, und in der 74. Minute legte Felix Strodel direkt das 4:2 nach. Dieser Heimsieg bringt Bad Boll auf 45 Punkte und damit auf Rang vier. Sindelfingen bleibt bei 38 Punkten und muss sich über eine Partie ärgern, die nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich noch völlig aus den Händen glitt. Es war ein Sieg voller Energie, Tempo und Wucht.