Waldstetten stellt die Weichen für die neue Saison

Spielertrainer Peter Eggle muss zur neuen Saison sein Traineramt beim Kreisklassisten aus beruflichen Gründen aufgeben, dass teilte der 33-jährige den Verantwortlichen schon im Oktober mit.
Das neue spielende Trainerduo beim SV Waldstetten bilden zur neuen Saison Michael Kircher und Julian Riederle.
Michael Kircher, der die letzten beiden Jahre als Co-Trainer beim SVW war, wird mit Julian Riederle, der zuletzt beim TSV Ziemetshausen tätig war, das Sagen haben.
Die Verantwortlichen sehen sich mit der neuen Doppel-Spitze für die neue Saison sehr gut gerüstet.