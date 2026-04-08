Waldstetten springt auf den zweiten Rang, Geislingen verliert

Der TSGV Waldstetten hat mit nun 39 Punkten aus 21 Spielen seine starke Ausgangslage im Aufstiegsrennen eindrucksvoll untermauert. Der Tabellenzweite liegt damit nur noch drei Punkte hinter Spitzenreiter TSV Köngen und hat den Druck auf die Konkurrenz spürbar erhöht. In einer so verdichteten Spitzengruppe, in der auch 1. FC Eislingen, TSV Bernhausen, TSV Ehningen, TSV Bad Boll und SV Waldhausen in Reichweite bleiben, war dieses Nachholspiel von enormer Bedeutung. Waldstetten wusste also genau, was auf dem Spiel stand – und lieferte.

Der Weg zum Sieg war klar und konsequent. Can-Luca Groiss brachte den TSGV Waldstetten in der 38. Minute mit 1:0 in Führung und legte damit die Grundlage für einen Abend, der für die Gastgeber immer mehr an Bedeutung gewann. Es war ein Treffer, der nicht nur das Spiel öffnete, sondern auch die emotionale Richtung vorgab: Waldstetten hatte die Kontrolle übernommen und hielt den Druck hoch. Lange blieb die Partie dadurch offen, ehe Dominik Pfeifer in der 87. Minute mit dem 2:0 endgültig für die Entscheidung sorgte.