Waldstetten springt auf den zweiten Rang, Geislingen verliert

Im Nachholspiel der Landesliga Württemberg, Staffel 2 hat der TSGV Waldstetten seine große Chance genutzt und sich mit einem 2:0-Erfolg gegen den SC Geislingen weiter in Stellung gebracht. In einer Saison, in der an der Spitze viele Mannschaften eng beieinanderliegen, gewinnt dieser Sieg an besonderem Gewicht. Waldstetten bleibt dem Führungsduo dicht auf den Fersen, während Geislingen im unteren Tabellendrittel einen weiteren schmerzhaften Rückschlag hinnehmen musste.
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Der TSGV Waldstetten hat mit nun 39 Punkten aus 21 Spielen seine starke Ausgangslage im Aufstiegsrennen eindrucksvoll untermauert. Der Tabellenzweite liegt damit nur noch drei Punkte hinter Spitzenreiter TSV Köngen und hat den Druck auf die Konkurrenz spürbar erhöht. In einer so verdichteten Spitzengruppe, in der auch 1. FC Eislingen, TSV Bernhausen, TSV Ehningen, TSV Bad Boll und SV Waldhausen in Reichweite bleiben, war dieses Nachholspiel von enormer Bedeutung. Waldstetten wusste also genau, was auf dem Spiel stand – und lieferte.
Der Weg zum Sieg war klar und konsequent. Can-Luca Groiss brachte den TSGV Waldstetten in der 38. Minute mit 1:0 in Führung und legte damit die Grundlage für einen Abend, der für die Gastgeber immer mehr an Bedeutung gewann. Es war ein Treffer, der nicht nur das Spiel öffnete, sondern auch die emotionale Richtung vorgab: Waldstetten hatte die Kontrolle übernommen und hielt den Druck hoch. Lange blieb die Partie dadurch offen, ehe Dominik Pfeifer in der 87. Minute mit dem 2:0 endgültig für die Entscheidung sorgte.
Für den SC Geislingen ist diese Niederlage dagegen ein schmerzhafter Dämpfer. Mit 22 Punkten aus 21 Spielen bleibt die Mannschaft auf Rang 14 und damit in einer Tabellenregion, in der jeder verlorene Punkt schwer wiegt. Der Abstand nach unten ist in dieser Saisonphase alles andere als beruhigend, gerade weil im Kampf um den Klassenverbleib jeder Spieltag die Lage verschärfen kann. Dass Geislingen nach dem Gegentor vor der Pause bis in die Schlussphase hinein noch im Spiel blieb, macht das späte 0:2 umso bitterer.
So aber gehört dieser Abend dem TSGV Waldstetten. Der Tabellenzweite hat seine Position gefestigt, die Spannung im Rennen um die Spitzenplätze weiter erhöht und gezeigt, dass er im entscheidenden Saisonabschnitt bereit ist. SC Geislingen dagegen reist mit leeren Händen zurück – und mit der Gewissheit, dass der Kampf um den Klassenerhalt unerbittlich bleibt.
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