Waldstetten entscheidet das Topspiel für sich

Schon in den Anfangsminuten war klar, dass beide Mannschaften mit offenem Visier agieren würden. Frickenhofens Alex Frech sorgte früh für Gefahr, als er sich stark auf der Außenbahn durchsetzte. Sein Querpass in die Mitte fand jedoch nicht den lauernden Max Merkl, sondern den aufmerksamen Keeper der Gastgeber. Kurz darauf war auch Waldstetten am Zug: Louis Itzelberger setzte sich energisch durch, umkurvte Torhüter Hirth, doch der entscheidende Abschluss blieb aus.

Zur Pause blieb es beim torlosen, aber intensiven Remis – ein echtes Topspiel, das von Spannung und Zweikämpfen lebte.

Mit zunehmender Spieldauer übernahm Waldstetten mehr und mehr die Kontrolle. Frickenhofen verteidigte leidenschaftlich, kam aber nur noch selten über die Mittellinie hinaus. Die erste Großchance für die Hausherren ergab sich in der 33. Minute, als Steffen Baur aus kurzer Distanz abzog, doch Luis Hirth rettete glänzend. Bei den Gästen fehlte dagegen der letzte Zug zum Tor, der sie in den vergangenen Wochen ausgezeichnet hatte.

Nach dem Seitenwechsel bot sich Frickenhofens Finnegan Messer die große Gelegenheit zur Führung, doch sein Schuss aus der Drehung landete direkt in den Armen des Waldstettener Torwarts. Kurz darauf lief der Gegenangriff der Hausherren ins Abseits – es blieb ein Spiel auf Messers Schneide.

In der 54. Minute platzte schließlich der Knoten: Steffen Baur setzte sich stark über die linke Seite durch und legte den Ball quer in den Strafraum, wo Max Beyerle goldrichtig stand und den Ball über die Linie drückte – 1:0 für Waldstetten. Frickenhofen musste nun mehr riskieren, fand offensiv aber kaum Mittel gegen die stabile Abwehr des TSGV.

Waldstetten blieb dominant, kontrollierte Ball und Gegner – und legte in der Schlussphase nach. In der 83. Minute parierte Hirth zunächst stark, doch der Abpraller fiel Silas Frank direkt vor die Füße, der problemlos zum 2:0 einschob.

Den Schlusspunkt setzte schließlich Steffen Baur: Nach einem unnötigen Platzverweis auf Frickenhofener Seite verwandelte er den fälligen Strafstoß sicher zum 3:0-Endstand.

Am Ende musste sich der SV Frickenhofen eingestehen, dass Waldstetten an diesem Abend schlicht eine Nummer zu groß war. Nach vorne fehlte die Durchschlagskraft, während der TSGV seine Klasse eindrucksvoll unter Beweis stellte – ein verdienter Sieg im Topspiel unterm Rechberg.

Torfolge: 1:0 Max Beyerle 54', 2:0 Silas Frank 83', 3:0 Steffen Baur 96'.