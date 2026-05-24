Waldstetten dreht 0:2 spät, Böblingen bestraft Stuttgart

– Foto: Jani Pless

Am 28. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 2 hat der Sonntag die Tabelle noch einmal kräftig verschoben. SV Böblingen holte im Kellerkampf einen wichtigen Auswärtssieg beim MTV Stuttgart, während TSGV Waldstetten in Maichingen einen Zwei-Tore-Rückstand drehte und die minimale Hoffnung auf Rang zwei am Leben hielt. TSV Ehningen und TSV Köngen bleiben damit im Zweikampf um die Spitze, GSV Maichingen verpasste den vorzeitigen Klassenerhalt, und für MTV Stuttgart wurde ein Nachmittag der Hoffnung zu einem neuen Rückschlag.

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1. FC Eislingen hat sich durch das 1:1 die Aufstiegschancen wohl endgültig verspielt. Bereits nach sieben Minuten traf Tobias Hörger für den FV Sontheim/Brenz zur frühen Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang Eislingens Stürmer Aykut Durna mit seinem 26. Saisontor der Ausgleich per Kopfball. Nach dem Seitenwechsel wollte kein weiterer Treffer mehr fallen, sodass es zur Punkteteilung kam. ---

Was für ein Abend in Bad Boll. TSV Bernhausen erwischte den klar besseren Start und führte durch Ivan Matanovic (15.) und Antun Stegl (34.) früh mit 2:0. Yannick Ruther verkürzte in der 39. Minute auf 1:2, doch nur zwei Minuten später stellte Mihael Tomic den alten Abstand wieder her. Lange sprach vieles für die Gäste, ehe die Partie in der Schlussphase völlig kippte. Francisco Römpfer traf in der 87. Minute zum 2:3, Baran Ates erzwang in der 90. Minute sogar das 3:3. Doch Bernhausen hatte das letzte Wort. Andreii Shamenko erzielte in der 90.+5 Minute den späten Siegtreffer zum 3:4. Für Bad Boll ist diese Niederlage ein brutaler Schlag im Rennen um die vorderen Plätze. Bernhausen dagegen bleibt mit 51 Punkten mittendrin und zeigte große Widerstandskraft.

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In Sindelfingen tobte ein Spiel, das kaum Luft zum Atmen ließ. TSV Ehningen legte mit Lars Jäger (11.) und Tino Dannecker (18.) furios los, doch Artan Ademi verkürzte in der 20. Minute auf 1:2. Kurz vor der Pause glich Andre Simao in der 41. Minute zum 2:2 aus. Als Max Brendle in der 60. Minute sogar das 3:2 für VfL Sindelfingen erzielte, schien der Tabellenführer plötzlich zu taumeln. Doch Ehningen reagierte wie ein Spitzenreiter. Gabriel Körtge Corral traf in der 77. Minute zum 3:3, dann übernahm Lars Jäger endgültig die Bühne: mit dem 3:4 in der 85. Minute und dem 3:5 in der 90.+5 Minute. Dieser Auswärtssieg hat große Wucht. Ehningen steht nun bei 57 Punkten und setzte ein klares Zeichen im Aufstiegsrennen. Sindelfingen verkaufte sich mutig, blieb am Ende aber mit leeren Händen zurück.

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Vor 150 Zuschauern entwickelte sich eine intensiv geführte Partie, in der der Aufsteiger TSV Köngen seiner Favoritenrolle knapp gerecht wurde. Die Gastgeber der TSVgg Plattenhardt warfen alles in die Waagschale, mussten sich am Ende jedoch der Effizienz der Gäste geschlagen geben. Das entscheidende Tor fiel in der zweiten Halbzeit: In der 51. Minute erzielte Nikita Jason Hindennach den Treffer zum 0:1-Endstand. ---

Das Kellerduell zwischen dem SC Geislingen und dem Absteiger TV Echterdingen zog 270 Zuschauer an, bot jedoch trotz leidenschaftlicher Zweikämpfe keine Tore. Beide Mannschaften agierten defensiv diszipliniert, schafften es jedoch nicht, den entscheidenden Punch im gegnerischen Strafraum zu setzen, sodass es beim 0:0-Unentschieden blieb. ---

Vor 88 Zuschauern feierte der SV Waldhausen einen souveränen Heimsieg gegen den FV Spfr Neuhausen. Die Hausherren zeigten eine entschlossene Leistung und gingen bereits in der 22. Minute durch das Tor von Jeffrey Janik mit 1:0 in Führung. Noch vor dem Seitenwechsel bauten die Waldhausener ihren Vorsprung aus, als Michael Schiele in der 39. Minute zum 2:0 traf. Den Schlusspunkt einer emotionalen Begegnung setzte Tim Eckstein in der 73. Minute mit dem Treffer zum 3:0-Endstand. ---

Für den MTV Stuttgart begann der Nachmittag verheißungsvoll. Filip Primorac brachte die Gastgeber in der 37. Minute mit 1:0 in Führung und ließ die Hoffnung auf einen ganz wichtigen Sieg im Abstiegskampf aufleben. Lange hielt dieser Vorsprung, doch SV Böblingen blieb geduldig und drehte die Partie in der Schlussphase mit großer Konsequenz. In der 59. Minute erzielte Oliab Calemba das 1:1, ehe Filip Hlebec in der 83. Minute das Spiel endgültig auf die Seite der Gäste zog. Als Jon Salihi in der 90.+3 Minute zum 1:3 traf, war die Entscheidung gefallen. Böblingen verschaffte sich mit diesem Erfolg Luft und steht nun bei 41 Punkten. Stuttgart dagegen verpasste einen Sieg, der im Abstiegskampf von enormem Wert gewesen wäre.

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Der GSV Maichingen schien dieses Spiel lange in den Händen zu halten. Michael Klauß traf in der 14. Minute zum 1:0, Filippo Intemperante erhöhte in der 44. Minute auf 2:0. Mit dieser Führung und dem Gefühl, den vorzeitigen Klassenerhalt vor Augen zu haben, ging die Heimelf in die Pause. TSGV Waldstetten wirkte bis dahin angeschlagen, aber nicht gebrochen. Dann kippte die Partie in wenigen Minuten. Jannik Kurfess verkürzte in der 72. Minute auf 2:1, nur eine Minute später glich Nico Geiger zum 2:2 aus. Maichingen verlor den Halt, Waldstetten bekam plötzlich alles zurück – Mut, Wucht, Glauben. In der 85. Minute traf Can-Luca Groiss schließlich zum 2:3. Für Waldstetten ist dieser Sieg von großer Bedeutung, weil die Restchance auf Rang zwei weiterlebt. Maichingen muss dagegen weiter zittern.