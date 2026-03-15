Waldstetten: "Das war die beste erste Halbzeit, seitdem ich hier bin"

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In der Fußball-Landesliga hat der TSGV Waldstetten sein erstes Heimspiel 2026 bestritten. Zu Gast war der FV Neuhausen. Eine umkämpfte Partie entschied der TSGV am Ende souverän für sich und setzt sich weiter oben im Klassement fest.

Die erste Gelegenheit hatte dennoch der TSGV. Nach einer Ecke stieg Tim Schraml am höchsten, seinen Kopfball entschärfte FV-Schlussmann Krystian Rudnicki (5. Minute). Auch die nächste Gelegenheit hatten die Gastgeber. Eine verunglückte Rückgabe landete bei Melih Furkan Zenen, der das Leder freistehend nicht richtig erwischte, Rudnicki nahm den Ball locker auf (15.). Nur zwei Minuten später spielte Dominik Pfeifer in die Spitze, wieder Zenen war frei durch, scheiterte aber erneut an Rudnicki (17.).

Waldstettens Trainer Patrick Krätschmer musste abermals improvisieren, begann personell bedingt mit einer Dreierkette, in der sich auf der rechten Seite Mario Rosenfelder wiederfand, Sportlicher Leiter der Waldstetter. Im Sommer hatte dieser seine aktive Laufbahn eigentlich an den Nagel gehängt. Er machte seine Sache am Ende gut, musste sogar durchspielen.

Zu diesem Zeitpunkt fühlte man sich an die Partie in Bad Boll erinnert, als ebenfalls eine Reihe an Chancen vergeben wurden. Doch es änderte sich etwas im Vergleich zu vergangener Woche. Waldstetten blieb die tonangebene Mannschaft, ließ die Gäste überhauptnicht an der Partie teilnehmen- und belohnte sich schließlich. David Vasic spielte den Ball in die Schnittstelle zu Niels Waldraff, der querlegte auf Zenen, der diesmal das verwaiste Tor treffen sollte (32.). Nur zwei Minuten später verzog Vasic knapp (34.).

Kurz vor dem Pausentee scheiterte nicht einmal Waldraff aus spitzem Winkel an Rudnicki, dem Neuhausener mit den meisten Ballkontakten (42.). "Das war die beste erste Halbzeit, seitdem ich hier bin. Wir wussten, was mit Neuhausen auf uns zukommt, und die Jungs haben sich perfekt darauf eingestellt ", lobte Krätschmer seine Elf.

Doch auch sein Gegenüber musste sich zu Beginn der zweiten Halbzeit auszeichnen. Beim Versuch von Markus Fickeisen war Max Helmli stark im kurzen Eck zur Stelle (49.). In den folgenden Minuten passierte in den Strafräumen nicht sonderlich viel, das Spiel wogte hin und her, wobei Neuhausen deutlich mehr ins eigene Offensivspiel investierte. Die Waldstetter Abwehr um Schraml aber stand sehr stabil.

Es dauerte bis zur 82. Minute, ehe der TSGV wieder gefährlich nach vorne kam. Waldraff bekam den Ball von Pfeifer im Strafraum, wartete aber etwas zu lang, sodass sein Schuss kein Problem für Rudnicki war. Nur eine Minute später spritzte Nagler clever dazwischen, kam an den Ball und wäre durch. Rudnicki kam raus und räumte Nagler ab (83.). Rot war die logische Folge, die Gäste aber hatten schon fünfmal gewechselt, sodass David Govorusic das Trikot seines Schlussmannes überstreifen musste. Der folgende Freistoß, getreten von Silas Podilczak, brachte keine Gefahr mehr ein, Govorusic nahm den Ball leicht auf. Weitere Paraden musste er nicht mehr zeigen.

Die letzten Minuten der Partie waren folglich etwas hektisch. Neuhausen wollte nochmal, Waldstetten ließ das aber nicht mehr zu, kreierte in der Offensive selbst aber auch nichts mehr. Es reichte aber auch so. Ein am Ende verdienter Sieg des TSGV, mit dem auch das Trainergespann sehr zufrieden gewesen ist.

Ein Sonderlob von Krätschmer erhielt Liam Eisele, der in der defensiven Zentrale stabil agierte. "Liam läuft immer etwas unter dem Radar, war aber heute unser bester Mann", freute sich Krätschmer über die Leistung seines Mittelfeldspielers.