Waldstadion um 15 Uhr: Heeslingen jagt die nächsten Punkte

– Foto: Horst Vogler

Holen sich die Heeslinger die nächsten drei Punkte und sichern damit weiterhin den zweiten Tabellenplatz? Am Sonntag empfängt die Elf von Malte Bösch den MTV Wolfenbüttel. Anstoß der Partie im Waldstadion ist um 15 Uhr.

Doch auch die Heeslinger blicken auf einige große Erfolge zurück. Am vergangenen Spieltag schlugen sie ebenfalls vor heimischen Fans das Team aus Braunschweig mit 4:0. Gegen Rehden gewannen sie mit 3:0 und die Hildesheimer fegten sie mit einem 5:0-Kantersieg vom Platz. So setzten sie sich auf dem zweiten Tabellenplatz der Oberliga fest.

„Nächste Aufgabe, schwere Aufgabe“, beginnt Malte Bösch seine Ausführungen zum anstehenden Spiel am Sonntag auf heimischem Platz. „Wolfenbüttel ist gerade im Aufwind und will sicherlich in der Liga bleiben“, so der HSC-Coach weiter. Zuletzt gewann Wolfenbüttel gegen Hildesheim mit einem deutlichen 6:2.

MTV braucht jeden Punkt, um in der Liga zu bleiben

Der MTV belegt zurzeit Platz 12. Dass sie jeden Punkt brauchen, um in der Liga zu bleiben, macht sie gefährlich, sagt Trainer Malte Bösch. „Das Team aus Wolfenbüttel hat eine hohe individuelle Qualität. Das ist eine gute Truppe, die auch einen richtig guten Ball spielt. Zwischendurch hatte der MTV ein kleines Loch, in dem sie nicht so oft gewonnen haben. Deshalb stehen sie auch weiter unten in der Tabelle, aber sie haben schon öfter aufhorchen lassen, zuletzt gegen Hildesheim“, so Bösch weiter.

Darum vermutet der Trainer eine spannende Partie. „Am Sonntag wird es sicherlich ein Spiel, bei dem Kleinigkeiten entscheiden werden. Deshalb hoffe ich, dass wir das Spiel positiv gestalten können und weiter punkten.“

Allerdings muss der Coach auf einige Stammspieler verzichten. Edison Mazreku wird aufgrund einer Operation am Finger die nächsten Wochen ausfallen. „Das ist natürlich sehr bitter“, sagt Bösch. Lennard Martens wird im Spiel gegen Wolfenbüttel ebenfalls fehlen, denn er kassierte zuletzt die fünfte Gelbe Karte und ist deshalb für die Partie gesperrt. „Er kann dann aber im Endspurt wieder angreifen“, so der Trainer, der positiv gestimmt ist für die Partie am Sonntag.