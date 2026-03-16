Waldsee verliert umkämpftes Spiel gegen Tettnang von Presse FVW · Heute, 21:39 Uhr · 0 Leser

Zum ersten Heimspiel im neuen Jahr ging es für den FVW gegen die Gäste aus Tettnang. Beim Hinspiel trennten sich beide Mannschaften nach einer verrückten Schlussphase mit 4:4. Auch in dieser Partie sollte es wieder viele Tore geben.

Die Spiel begann direkt intensiv und der TSV kam in der 6. Minute nach einer Ecke bereits zu einer Großchance, aber der FVW konnte klären. In der 19. Minute dann ein Freistoß für den FVW aus halbrechter Position, den P. Stokic auf den 2. Pfosten brachte. Aber da keiner mehr dazwischen kam fand der Ball den Weg ins Tor und brachte die Hausherren somit in Führung. In der Folge waren die Waldseer etwas besser im Spiel aber auch Tettnang konnte ab und zu Akzente setzen. S. Caltabiano gelang dann in der 40. Minute ein sehenswertes Freistoßtor aus knapp 25 Meter und somit der Ausgleich. Doch der FVW ließ sich davon nicht schocken und konnte postwendend auf 2:1 stellen, nachdem J. Ochner die Kugel vom 16er Eck traumhaft in den Winkel setzte. Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die Pause.