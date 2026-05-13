Waldram will den „positiven Flow“ nach Altenstadt mitnehmen

Nach dem wichtigen 2:1 gegen Lenggries reist Waldram zum SV Altenstadt. Coach Buchner warnt vor einem frühen Rückstand wie im Hinspiel.
Der 2:1-Sieg gegen den Lenggrieser SC war Balsam auf die Waldramer Fußballerseelen. „Das hat sehr gutgetan“, bestätigt Benedikt Buchner. Deshalb wolle man den „positiven Flow“ in die vorgezogene Partie beim SV Altenstadt an diesem Mittwoch (19.30 Uhr) mitnehmen und das Gefühl des Gewinnens erneut genießen. „Das Spiel kommt perfekt, da können wir gleich nachlegen“, sagt der Waldramer Coach.
Dass die Reise in den Nachbarlandkreis Weilheim-Schongau keine Vergnügungsfahrt wird, hat er im Blick. Dafür genügt es, sich die Statistik aus dem Hinspiel zu Gemüte zu führen. Da lag die Buchner-Truppe nach 19 Minuten 0:2 im Rückstand, ehe Benedikt Bergmoser, Kilian Müller und Jakob Münster die Partie auf 3:2 drehten. „Einen frühen Rückstand vermeiden und einmal zu Null spielen“, gibt der DJK-Trainer als Ziel für das 24. Saisonspiel an. „Wir sollten versuchen, uns nicht gleich wieder selbst in Schwierigkeiten zu bringen“, merkt er an, wohl unter dem Eindruck des Samstagsspiels, wo es nur elf Minuten dauerte, bis sein Team ins Hintertreffen geraten war.
Für Spannung ist jedenfalls gesorgt: Während Waldram sich mit den drei Punkten gegen den LSC aller Sorgen entledigte, kann Altenstadt noch den einen oder anderen Zähler gebrauchen, um in der Kreisliga zu bleiben. „Entsprechend werden sie sich reinhängen“, mutmaßt DJK-Coach Buchner, dessen Mannschaft noch gegen den bereits abgestiegenen WSV Unterammergau und den ebenfalls noch um den Klassenerhalt kämpfenden TSV Peißenberg ran muss. Fehlen wird Yannick Kutz, der sich gegen Lenggries eine Mittelfußverletzung zugezogen hat. Aus privaten Gründen macht Julian Höllrigl die Reise nach Altenstadt nicht mit; für seine Position auf der Außenbahn ist Luca Hensel eine Option, der nach längerer Verletzungspause gegen den LSC 30 Minuten mitwirken konnte.