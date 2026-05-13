Waldram will den „positiven Flow“ nach Altenstadt mitnehmen

Nach Sieg gegen Lenggries: Waldram will gegen Altenstadt nachlegen. – Foto: Markus Nebl

Der 2:1-Sieg gegen den Lenggrieser SC war Balsam auf die Waldramer Fußballerseelen. „Das hat sehr gutgetan“, bestätigt Benedikt Buchner. Deshalb wolle man den „positiven Flow“ in die vorgezogene Partie beim SV Altenstadt an diesem Mittwoch (19.30 Uhr) mitnehmen und das Gefühl des Gewinnens erneut genießen. „Das Spiel kommt perfekt, da können wir gleich nachlegen“, sagt der Waldramer Coach.

Dass die Reise in den Nachbarlandkreis Weilheim-Schongau keine Vergnügungsfahrt wird, hat er im Blick. Dafür genügt es, sich die Statistik aus dem Hinspiel zu Gemüte zu führen. Da lag die Buchner-Truppe nach 19 Minuten 0:2 im Rückstand, ehe Benedikt Bergmoser, Kilian Müller und Jakob Münster die Partie auf 3:2 drehten. „Einen frühen Rückstand vermeiden und einmal zu Null spielen“, gibt der DJK-Trainer als Ziel für das 24. Saisonspiel an. „Wir sollten versuchen, uns nicht gleich wieder selbst in Schwierigkeiten zu bringen“, merkt er an, wohl unter dem Eindruck des Samstagsspiels, wo es nur elf Minuten dauerte, bis sein Team ins Hintertreffen geraten war.