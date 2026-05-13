Waldram wartet: Altenstadt muss nach Niederlage wieder um den Klassenerhalt bangen

Fußball; Saison 2025/26; Kreisliga Tobias Graun (in Weiß, rechts) und Jakob Reßl im Kampf um den Ball im Heimspiel gegen den Lenggrieser SC am 29. April 2026 – Foto: Roland Halmel

Ganz so entspannt, wie es noch in der vergangenen Woche aussah, wird der Saison-Endspurt für den TSV Altenstadt in der Kreisliga 1 jetzt doch nicht. Durch die jüngste 1:2-Niederlage beim abstiegsbedrohten TSV Murnau II muss die Mannschaft von Trainer Christoph Wagner den Blick wieder auf die gefährdete Zone der Liga richten, die jetzt nur noch fünf Zähler entfernt ist. „Der Ärger über die erste halbe Stunde in Murnau, in der wir die Chance auf einen ruhigen Saisonabschluss verspielt haben, hängt mir noch nach“, so Wagner.

Der TSV-Coach räumt ein, dass er mit dem anfänglichen Auftreten seiner Elf im Gastspiel beim Verfolger auch ein paar Tage später noch hadert. Um nicht auf Schützenhilfe angewiesen zu sein, muss sein Team in den verbleibenden drei Partien noch etwas für sein Punktekonto tun. Die erste Gelegenheit besteht bereits am heutigen Mittwoch (19.30 Uhr), da die fürs kommende Wochenende geplante Heimpartie gegen die DJK Waldram vorverlegt wurde. „Da kommt eine Wundertüte“, urteilt Wagner über den Tabellensechsten, der nach der Winterpause lange Zeit überhaupt nicht in die Spur fand. Nach sechs Niederlagen in Folge überraschte die DJK am vergangenen Spieltag dann aber mit einem 2:1-Sieg gegen Spitzenreiter Lenggries.