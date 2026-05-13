Waldram wartet: Altenstadt muss nach Niederlage wieder um den Klassenerhalt bangen

Nach der 1:2-Niederlage in Murnau ist die Abstiegszone nur noch fünf Punkte entfernt. Gegen Waldram soll die Wende gelingen.
Ganz so entspannt, wie es noch in der vergangenen Woche aussah, wird der Saison-Endspurt für den TSV Altenstadt in der Kreisliga 1 jetzt doch nicht. Durch die jüngste 1:2-Niederlage beim abstiegsbedrohten TSV Murnau II muss die Mannschaft von Trainer Christoph Wagner den Blick wieder auf die gefährdete Zone der Liga richten, die jetzt nur noch fünf Zähler entfernt ist. „Der Ärger über die erste halbe Stunde in Murnau, in der wir die Chance auf einen ruhigen Saisonabschluss verspielt haben, hängt mir noch nach“, so Wagner.
Der TSV-Coach räumt ein, dass er mit dem anfänglichen Auftreten seiner Elf im Gastspiel beim Verfolger auch ein paar Tage später noch hadert. Um nicht auf Schützenhilfe angewiesen zu sein, muss sein Team in den verbleibenden drei Partien noch etwas für sein Punktekonto tun. Die erste Gelegenheit besteht bereits am heutigen Mittwoch (19.30 Uhr), da die fürs kommende Wochenende geplante Heimpartie gegen die DJK Waldram vorverlegt wurde. „Da kommt eine Wundertüte“, urteilt Wagner über den Tabellensechsten, der nach der Winterpause lange Zeit überhaupt nicht in die Spur fand. Nach sechs Niederlagen in Folge überraschte die DJK am vergangenen Spieltag dann aber mit einem 2:1-Sieg gegen Spitzenreiter Lenggries.
„Waldram ist stark nach vorn, aber hinten auch anfällig“, erinnert sich Wagner an das Hinspiel, das sein Team mit 2:3 verlor. Diese Scharte will der TSV jetzt auswetzen. „Dazu brauchen wir aber eine andere Einstellung und ein anderes Auftreten als in Murnau“, hat Wagner seinen Schützlingen klargemacht. Personell schaut es bei den Altenstadtern im Vergleich zum Murnau-Spiel auch wieder deutlich besser aus. Max Hannappel und Agon Elshani kehren zurück. Fraglich ist nur der Einsatz von Tobias Graun. „Wir haben einen breiten Kader zur Verfügung“, sagt Wagner, der als Ziel drei Punkte ausgegeben hat. „Wir wollen unsere gute Heimbilanz ausbauen und die Suppe, die wir uns zuletzt selbst eingebrockt haben, auch wieder auslöffeln.“ Mit einem Sieg ließe es sich auch deutlich ruhiger in die letzten beiden Spiele in Münsing und zu Hause gegen den ASV Habach gehen.
Letztgenannter Verein ist am heutigen Mittwoch ebenfalls im Einsatz. Der ASV tritt zu Hause an und bekommt mit dem Tabellenzweiten TuS Geretsried II einen dicken Brocken serviert (18.30 Uhr). Vom Hinspiel haben die Habacher noch eine ordentliche Rechnung zu begleichen. Im ersten Aufeinandertreffen kassierte der ASV eine herbe 2:8-Niederlage.