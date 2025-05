Waldram-Trainer nach Pleite fassungslos: „Dümmste Niederlage, die ich bisher erlebt habe“

Die DJK Waldram muss nach einer Niederlage gegen Peißenberg in die Abstiegsrelegation. Trotz zweimaliger Führung gab es eine 3:4-Pleite.

Waldram – Die Hoffnung, sich im Saisonendspurt noch aus den Relegationsrängen herauszuspielen, ist dahin. „Wir können uns jetzt auf die Relegation konzentrieren“, gestand Ralf Knobloch nach der 3:4-Niederlage gegen den TSV Peißenberg ein. Wie seine Mannschaft, die nach dem Knockout in der 90. Minute „sehr geknickt“ in der Kabine hockte, zeigte sich auch der Waldramer Interimstrainer über den Spielverlauf massiv enttäuscht. „Die Peißenberger wissen selbst nicht, wie sie dieses Spiel gewinnen konnten“, ärgerte sich Knobloch und diktierte dem Berichterstatter die Headline ins Notizbuch: „Waldram schlägt Waldram.“ Er wollte damit sagen: Ohne ganz erhebliches Mitwirken der Gastgeber hätte der Gegner vermutlich kein einziges Tor erzielt. „Wir haben ihnen alle vier Tore direkt aufgelegt“, so der DJK-Coach.

