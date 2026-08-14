Waldram-Trainer Buchner warnt vor Auftakt: „Erwartet uns ein Brett“

Mit dem SC Weßling wollen die Waldramer um Paul Schlott (grünes Trikot) zum Kreisliga-Auftakt gleich die erste Hürde nehmen. – Foto: Hans Lippert

Es hätte leichter kommen können, aber so weiß man wenigstens sehr schnell, wo man steht: Das ist in etwa die Ausgangslage bei der DJK Waldram, die am Samstag mit einem Heimspiel gegen den SC Weßling (14 Uhr) in die neue Kreisligasaison startet. „Da erwartet uns gleich ein Brett“, sagt DJK-Trainer Benedikt Buchner. Sein Detailwissen zum Auftaktgegner ist zwar begrenzt, wie er selber einräumt, aber die wichtigsten Eckdaten sind bekannt. Die Gäste spielten bisher in der Kreisliga 2 und dort in den vergangenen Jahren eine sehr gute Rolle. Die vorige Saison beendete der Sportclub auf Platz drei, einen Punkt hinter dem zur Aufstiegsrelegation berechtigten zweiten Platz. Ein Jahr zuvor klopfte man noch energischer ans Tor zur Bezirksliga – unterlag jedoch in der Relegation nach zwei Spielen gegen den SV Ohlstadt.

Morgen, 14:00 Uhr DJK Waldram DJK Waldram SC Weßling SC Weßling 14:00 PUSH

„Sie haben die letzten beiden Jahre super abgeschnitten“, zollt Buchner dem Gegner Respekt, der mit dem neuen Trainer Manuel Bönsch in die Kreisliga 1 wechselte. „Aber wir wollen uns ja mit starken Gegnern messen“, so der DJK-Coach. Und da schließt er die weiteren Gegner, die in der ersten englischen Woche noch anstehen, gleich ein – am nächsten Mittwoch kommt der SV Münsing, am Sonntag geht es nach Ohlstadt. „Das ist ein straffes Programm, aber wir sind vorbereitet“, zeigt sich Benedikt Buchner optimistisch. Die letzten Vorbereitungsspiele in Antdorf (3:1) sowie daheim gegen Höhenrain (5:0) und die FF Geretsried (5:2) waren aus seiner Sicht nicht nur von den Ergebnissen her in Ordnung, auch die Einstellung habe gepasst.