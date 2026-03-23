Waldram schlägt Murnau II durch Last-Minute-Tor von Velickovski

21.03.2026, DJK Waldram - Murnau, Siegtreffer zum 3:2 von DAVID VELICKOVSKI, Foto: Hans Lippert – Foto: Hans Lippert

Gegen Ende einer ersten Halbzeit mit wenigen Höhepunkten, lagen plötzlich die Gäste vorn. Felix Laar hatte nach einem Stellungsfehler nur noch Tobias Hagenbucher vor sich und ließ dem DJK-Schlussmann keine Abwehrchance – 0:1. Doch der unverhoffte Rückstand war schnell korrigiert: Jakob Münster verwandelte in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter sicher zum 1:1-Ausgleich.

35 Minuten waren gespielt, als David Velickovski das Spiel in ruhigere Bahnen hätte lenken können. Aber der Waldramer drosch den Ball aus gut zwölf Metern deutlich übers Tor. Sein Moment war noch nicht gekommen, wie man dem Drehbuch der spannenden Partie zwischen der DJK Waldram und dem TSV Murnau II (3:2) später entnehmen konnte.

DJK-Trainer Buchner zufrieden mit der Mentalität

„Beim 0:1 waren wir etwas schlafmützig in der Abstimmung, aber wir haben hervorragend reagiert“, zeigte sich Benedikt Buchner zufrieden mit der Motivation seiner Kicker nach Wiederbeginn. „Wir sind bärenstark aus der Pause gekommen, haben nur leider einige Chancen nicht in Tore umgemünzt“, stellte der Waldramer Trainer fest. Luca Hensel verpasste eine Hereingabe nur um Zentimeter, ein Kopfballtor von Jakob Bahnmüller (55.) erkannte der Unparteiische nicht an. In der 68. Minute flankte Hensel ins Zentrum, wo Bahnmüller den Ball erneut ins Tor wuchtete und mit dem 2:1 die Partie drehte. Weil weitere Gelegenheiten ungenutzt blieben, kam es wie so oft: Nach einem Eckball traf Murnaus Lukas Kästele zum 2:2 fünf Minuten vor Schluss.

Doch damit wollten sich die Platzherren nicht zufriedengeben. „Die anschließende Reaktion war überragend“, lobte Buchner die Moral seiner Elf, die in der verbleibenden Spielzeit Chancen im Minutentakt erarbeitete. Johannes Bahnmüller schoss nach einer Ecke vorbei, Jakob Bahnmüller scheiterte an TSV-Torhüter Constantin Humpa. Dann warf Josip Gospocic den Ball weit in den gegnerischen Strafraum und aus dem Gewühl trat David Velickovski den Ball entschlossen unter die Latte und avancierte in letzter Minute zum Matchwinner. „Wir haben es mal wieder unnötig spannend gemacht“, fasste der DJK-Coach zusammen, „aber die Mentalität der Mannschaft ist absolut top.“