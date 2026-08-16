Waldram nur 1:1 gegen Weßling – Schiedsrichter verteilt sechs Karten

Ihren Chancen aus der ersten Halbzeit trauerten die Waldramer um Benedikt Bergmoser (Mi.) am Ende der Partie gegen Weßling nach, die 1:1 endete. – Foto: Hans Lippert

Die DJK Waldram verspielte gegen den SC Weßling eine Führung aus der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. In den letzten zehn Minuten zeigte Schiedsrichter Farras Fathi drei gelbe, zwei gelb-rote und eine rote Karte.

Es war wohl ein wildes Spiel zwischen der DJK Waldram und dem SC Weßling. Zu diesem Eindruck kommt, wer seine Meinung auf die letzten zehn Minuten der Statistik stützt: Mit drei gelben und zwei gelb-roten Karten sowie einmal glatt Rot brachte der Unparteiische mächtig Farbe in die Schlussphase eines „überhaupt nicht wilden Spiels“, wie DJK-Trainer Benedikt Buchner korrigierte. Allerdings hatte der Auftritt von Farras Fathi dafür gesorgt, dass nach Abpfiff mehr über die – nach Einschätzung beider Trainer – „Profilierungssucht“ des Schiedsrichters diskutiert wurde als über „eigentlich ein super Spiel“ zwischen den beiden Kreisligisten.

In der ersten Halbzeit hatten die Gastgeber die Nase vorn, ohne die optische Überlegenheit in zählbare Vorteile umwandeln zu können. Möglichkeiten dazu waren da, doch Jakob Münster traf nach Zuspiel von Jonathan Bahnmüller beim Versuch einer Direktabnahme den Ball nicht richtig. Bei der nächsten guten Gelegenheit wählte er den Pass zum Mitspieler, statt selbst aus guter Position abzuschließen und traf damit aus Sicht seines Trainer „die falsche Entscheidung“. So dauerte es bis in die Nachspielzeit des ersten Durchgangs, ehe Abdel Kabbaj nach Flanke von Benedikt Bergmoser per Kopfball die 1:0-Führung gelang.

Zwar kamen die Gastgeber „gut aus der Pause, aber der letzte Ball war immer zu ungenau“, haderte Buchner mit der fehlenden Präzision im Angriffsdrittel. Bis zehn Minuten vor Schluss behaupteten die Hausherren ihren knappen Vorsprung. Dann nutzten die Gäste einen Überzahlmoment zum 1:1 durch einen Kopfballtreffer von Luis März-Vorisek. „Ich denke, der Ausgleich war verdient, in der zweiten Halbzeit waren wir besser im Spiel“, so Gästetrainer Manuel Bönsch. „Wir hätten es uns einfacher machen können“, ärgerte sich sein DJK-Kollege, dass es nicht gelungen war, die Überlegenheit im ersten Durchgang mit einem weiteren Tor zu dokumentieren. Dem Gegner bescheinigte der Waldramer Trainer beste Effizienz: „Sie haben aus wenig viel gemacht.“