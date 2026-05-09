Waldram nach sechs Pleiten: „Ein Punkt wäre fürs Gemüt ganz gut"

Augen zu und durch: Gegen den Lenggrieser SC wollen die Waldramer um Paul Schlott (blaues Trikot) nach langer Durststrecke endlich wieder punkten – egal, wie. – Foto: Rudi Stallein

Die DJK empfängt Spitzenreiter Lenggries. Trainer Benedikt Buchner hofft auf eine Trendwende gegen den Tabellenführer.

Der Lenggrieser SC zählt wahrlich nicht zu den Lieblingsgegner der Waldramer Fußballer. Vor dem Heimspiel gegen den Klub aus dem Isarwinkel an diesem Samstag (14 Uhr) verzeichnet die Bilanz aus den vergangenen 16 Begegnungen lediglich einem Sieg für die DJK, dagegen acht Erfolge für den aktuellen Tabellenführer der Kreisliga 1. Sieben Partien endeten Unentschieden und ein Remis dürften die zuletzt mit sechs Niederlagen in Serie arg gebeutelten Gastgeber als Erfolg verzeichnen.

Der Waldramer Negativstrudel ist auch Georg Simon nicht entgangen. Dennoch oder gerade deshalb vermeidet er es tunlichst, die Begegnung als so etwas wie eine „gmahde Wiesn“ einzuordnen. „Die letzten vier Spiele sind alle schwierig, besonders auswärts. Und Waldram hat nichts zu verlieren, die täten uns gerne ein Bein stellen“, glaubt der LSC-Trainer. Weitere Faktoren, die den Schwierigkeitsgrad für seine eigene Mannschaft leicht erhöhen könnten: „Sie können relativ befreit aufspielen, wollen vor den eigenen Zuschauern gewinnen.“ Und womöglich sorge die Erinnerung an das Hinspiel noch für zusätzliche Motivation für die DJK.

„Das spielt für uns fast keine Rolle“, erklärt Benedikt Buchner, dass kaum jemand in seinem Team einen Gedanken an die 0:5-Klatsche vergeude. Der Grund erklärt auch ein stückweit die aktuelle Ergebnismisere. „Es ist eine bald komplett andere Mannschaft“, verweist der DJK-Coach auf die lange Liste namhafter Ausfälle, die in den vergangenen Wochen permanent Umstellungen erforderlich machten. Diesbezüglich zeichnet sich zwar Besserung ab, aber die aktuellen Rückkehrer Luca Hensel und Paul Schlott werden laut Buchner lediglich auf der Bank Platz nehmen.

Zwar hofft der Waldramer Trainer, mit einem Sieg den Abwärtstrend zu stoppen, aber er klingt dabei, als sei seine begrenzt. „Lenggries hat gefühlt seit einer Ewigkeit nicht mehr verloren, die sind in einem Flow – und wir sind nicht in bester Verfassung “, stellt Buchner fest. „Wenn wir uns richtig reinkämpfen und vielleicht einen Punkt behalten, dann wäre das fürs Gemüt ganz gut.“

Um die Gemütsverfassung im Team muss sich Georg Simon keine Gedanken machen. „Wir wollen gewinnen und wir haben sehr viel Selbstvertrauen“, sprüht der LSC-Coach vor Optimismus. Allen Grund dazu liefern ihm die jüngsten Ergebnisse wie das 5:0 gegen den TSV Murnau II und vor allem „die Art und Weise, wie das zustande gekommen ist“. Als dickes Plus wertet der Übungsleiter seinen üppig besetzten Kader. „Wir können hohe Qualität nachlegen, wenn wir wechseln“, betont Simon. Deshalb habe er auch keine Bedenken, dass sein Team den Tabellensiebten Waldram aufgrund deren schlechter Ergebnisse in letzter Zeit auf die leichte Schulter nehme: „Die Spieler sind sehr selbstkritisch, da müssen wir nicht viel reden.“