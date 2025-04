Waldram feiert Kantersieg: „Sie haben mich heute positiv überrascht“

Beim TSV Brunnthal freute sich die DJK Waldram über den dritten Sieg in Serie und hofft, die Abstiegsrelegation in der Kreisliga zu umgehen.

Die Waldramer Fußballer bleiben auf Kurs: Mit einem 6:0-Kantersieg beim ebenfalls stark abstiegsbedrohten TSV Brunnthal feierte das Team von Trainer Reiner Leitl den dritten Dreier in Serie und nährt damit die Hoffnung, womöglich doch vorzeitig den Sprung ans rettende Ufer zu schaffen, sprich die Abstiegsrelegation in der Kreisliga zu umgehen.

„Wir haben super angefangen, so gut wie in der ersten Halbzeit habe ich meine Mannschaft lange nicht gesehen“, war Leitl mächtig angetan vom Auftreten seines Teams. Das legte mit einem Doppelpack binnen weniger Minuten frühzeitig den Grundstein zum Sieg. Jakob Münster markierte, schön freigespielt, schon nach zwei Minuten den Waldramer Führungstreffer. Luca Faganello erhöhte nur fünf Minuten später abgeklärt auf 2:0. Als David Velickovski in der 28. Minute nach Foul an Louis Gogolin den fälligen Strafstoß zum 3:0 verwandelte, war die Partie gelaufen.

Reiner Leitl

Obwohl sich die Gäste nach dem Seitenwechsel zunächst schwertaten, ihren Rhythmus wiederzufinden. Kapitän Daniel Ettenhuber war verletzt in der Kabine geblieben, für ihn kam Benedikt Bergmoser in die Partie. „Die ersten 20 Minuten nach der Pause waren wir nicht so griffig“, stellte DJK-Coach Leitl fest, dass die Umstellungen den Spielfluss unterbrachen.

Das änderte sich, als Kilian Müller in der 64. Minute mit etwas einen Schuss von der Strafraumgrenze zum 4:0 im Brunnthaler Gehäuse unterbrachte. „Die letzten 25 Minuten haben wir dann wieder so gespielt, wie wir angefangen haben“, zeigte sich der Trainer erleichtert. Abdel Kabbaj erhöhte per Kopfball nach Freistoß von Bergmoser auf 5:0 (69.).

„Sie haben mich heute positiv überrascht.“

Reiner Leitl

Das i-Tüpfelchen zum 6:0 setzte Bergmoser selbst nach Zuspiel von Faganello. „Der Sieg ist hoch verdient. Sie haben Brunnthal vorne brutal unter Druck gesetzt und hinten nichts zugelassen“, stellte Trainer Leitl fest. Und musste gestehen, dass er damit zuvor angesichts der häufig schwankenden Leistungen seiner Truppe im Verlauf der bisherigen Saison nicht unbedingt gerechnet hatte: „Sie haben mich heute positiv überrascht.“