Waldperlach vermeidet Ansagen: "Wissen, wo wir herkommen”

Wittmann hat das Team in der vergangenen Rückrunde im Gespann mit Bruder Daniel (32) übernommen. Einigermaßen souverän sicherten die Grün-Weißen den Klassenerhalt – auch, weil die Konkurrenten im Endspurt Federn ließen. Daniel Wittmann wirkt nun als Kaderplaner. Sebastian Heidrich als Assistent und Sascha Jager, der sich um die Torhüter kümmert, komplettieren den Trainerstab.

„Wir waren bereit, den Kampf anzunehmen“, bilanziert Tobias Wittmann (30) zufrieden. Der Saisonauftakt seiner Waldperlacher ist mit einem knappen Auswärtserfolg in Siegsdorf geglückt. Immer wieder habe sein Team gefährlich umgeschaltet und auch in einer schwächeren Phase vor der Halbzeit konsequent verteidigt.

"Wollen stabile Saison spielen und uns weiterentwickeln"

In den vergangenen Spielzeiten liefen die Waldperlacher auf den Plätzen 12,13 und 11 ein. Und diese Saison? Chefcoach Wittmann vermeidet Kampfansagen: „Wir wissen, wo wir herkommen und was uns in der Liga erwartet. Wir wollen eine stabile Saison spielen und uns fußballerisch weiterentwickeln.“ Wen er im Kampf um den Aufstieg vorne sieht? „Forstinning hat sich gut verstärkt und ohnehin bereits viel Qualität im Kader. Dorfen erwarten wir wie letztes Jahr ganz oben dabei. Holzkirchen finde ich auch spannend.“