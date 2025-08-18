🗣: Waldperlach mit gefühlter Niederlage – Ebersberg wieder punktlos

Michael Hieber, Trainer des TSV Ebersberg: "In erster Linie ging es für uns gegen den nächsten Gegner mit einem sehr guten Kader. Wir wollten – auch für unsere Zuschauer – ein anderes Gesicht zeigen. Auch wenn das Ergebnis ernüchternd ist, denke ich, dass wir das über weite Strecken des Spiels ganz gut geschafft haben – wir konnten uns aber leider nicht belohnen. Der Start ins Spiel war denkbar ungünstig, nachdem wir nach zehn Minuten bereits 0:2 hinten lagen. Die Tore fielen durch einen Freistoß aus dem Halbfeld und eine sehr gute Einzelaktion des Stürmers. Wir haben aber nicht aufgesteckt bis zur Halbzeit und konnten das Spiel ausgeglichen gestalten. In der Folge hatten auch wir unsere Szenen, aber der beste Schuss ging leider nur gegen die Querlatte. Wir haben uns in der Pause viel vorgenommen und haben zu Beginn der zweiten Halbzeit eine gute Druckphase gehabt, in der wir den Gegner gut bespielt haben. Wir konnten uns aber auch hier nicht belohnen. In dieser Phase kam dann Töging durch einen langen Ball und einem tollen Torschuss zum 0:3. Trotzdem Kompliment an meine Mannschaft, dass sie sich nicht aufgegeben und weiter nach vorne gespielt haben – besonders auch während der Zeitstrafe in Unterzahl. Uns ist es heute leider nicht gelungen, etwas Zählbares mitzunehmen. Glückwunsch an den FC Töging zum verdienten Sieg. Wir nehmen das positive aus dem Spiel mit und wollen in nächster Zeit die ersten Punkte einfahren. Dafür werden wir alles geben". Robert Berg, Trainer des FC Töging: "Wir haben heute von Beginn an viel Energie auf den Platz gebracht und sind mit zwei super Toren von Lacazette und Jolic schnell in Führung gegangen. Danach hatten bis zur Pause beide Mannschaften ihre Möglichkeiten und man hat schon gesehen, dass Ebersberg keine Laufkundschaft ist. Nach der Halbzeit haben wir uns etwas von der aufkommenden Hektik anstecken lassen. In dieser Phase merkte man, dass wir eine sehr junge Mannschaft haben und noch einiges lernen müssen. Aber es hat jeder alles reingeworfen und Michi Sennefelder hielt die gefährlichen Bälle und gab der Mannschaft Sicherheit. Bero Uzun zeigte dann, als er auf den Platz kam, sofort seine Qualität und wie wichtig er für uns ist. Er schloss nach Zsombor-Pass perfekt einen Konter zum entscheidenden 3:0 ab. Obwohl wir noch viel Arbeit vor uns haben, fühlt sich der erste Auswärtssieg ohne Gegentor natürlich gut an. Wir können uns jetzt auf zwei Heimspiele am Wasserschloss gegen die Topfavoriten der Liga freuen."

Tobias Wittmann, Trainer des SV Waldperlach: "In der ersten Halbzeit war es insgesamt ein zähes Spiel, auch wenn wir zwei bis drei Gelegenheiten auf die Führung haben. Mit der zweiten Halbzeit waren wir dominant, zielstrebig und gehen verdientermaßen 2:0 in Führung. Im Anschluss verpassten wir wieder einmal die Vorentscheidung – eine Mischung aus fehlender Konsequenz, Gier und Energie. Letztendlich waren die letzten 15 Minuten dann viel zu wenig. Der Ausgleich in der Nachspielzeit tut richtig weh. Wir wollen dahinkommen, 90 Minuten auf dem Platz alles zu geben. Für uns war das ein harter Aufschlag - wir arbeiten es auf und wollen am Mittwoch eine Reaktion zeigen."

Hans-Werner Grünwald, Trainer des SV Miesbach: "Leider war das heute nicht der Ausgang, den wir uns gewünscht haben. Wir hätten gerne einen Punkt mitgenommen, aber über 90 Minuten betrachtet war der Sieg für Ampfing verdient. Besonders in der ersten Halbzeit haben wir ein schwaches Zweikampfverhalten und ein schlechtes Passspiel gezeigt, sodass Ampfing die klar überlegene Mannschaft war. Pech hatten wir beim Gegentor, das durch einen abgefälschten Weitschuss entstanden ist. Zudem fordern wir nach einer halben Stunde einen Elfmeter, aber der Schiedsrichter hat das anders ausgelegt und uns stattdessen eine Schwalbe unterstellt. Nach der Pause sind wir besser ins Spiel gekommen, waren aggressiver und präsenter in den Zweikämpfen. Direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten wir eine gute Chance nach einer Flanke von Gumberger und einem Schuss von Sontheim, den der Torwart stark gehalten hat. Auch Ampfing hatte durch Konter zwei, drei gefährliche Möglichkeiten, die unser Torwart vereitelt hat. Unsere beste Phase hatten wir nach etwa einer Stunde, als Maxi Wiedmann mit seinem Schuss am Torwart scheitert und wenig später Benji Kram nach einem tollen Pass von Sontheim frei vor dem Keeper steht, aber ebenfalls nicht trifft. Das hätte das Spiel vielleicht nochmal drehen können. Am Ende hat Ampfing das Ergebnis clever verwaltet und hätte durch weitere Konter sogar noch erhöhen können. So fahren wir leider ohne Punkte nach Hause und richten unseren Fokus jetzt auf Mittwoch, wenn das Derby gegen Holzkirchen ansteht. Da wollen wir dann unbedingt wieder punkten."

Florian Heppert, Trainer des TSV Zorneding: "Nach dem 0:4 gegen Forstinning bin ich heute ehrlich gesagt ein bisschen sprachlos, vor allem angesichts der Schiedsrichterleistung. Das war leider ein kompletter Totalausfall. Bereits vor dem 1:0 gab es einen klaren Elfmeter für uns, den der Linienrichter offenbar übersehen hat. Auch beim 2:0 war der Ball deutlich im Aus, aber erneut wurde das nicht gesehen. Es ist enttäuschend, dass solche Situationen das Spiel so beeinflussen. Beim 3:0 und 4:0 muss man klar sagen, dass Forstinning individuell stärker war und die Chancen konsequent genutzt hat. Insgesamt ist es einfach frustrierend, weil wir viel investiert und eigentlich eine ordentliche Leistung gezeigt haben."