Waldniel siegt auf den letzten Metern

Der SV Vorst hatte sich nach der Niederlage in Grefrath einiges vorgenommen. Trotz einiger Ausfälle war von Beginn an zu sehen, dies wird ein ganz anderer Auftritt als noch vor zwei Wochen. Gleich zu Beginn erspielten sich die Hausherren gute Möglichkeiten heraus und hätten durch Josiah Baker durchaus und auch verdient in Führung gehen müssen. Nach einer Ecke für Waldniel kam der Ball zu Ali Celik und der zog einfach mal ab. Der Schuss schien irgendwie nicht richtig gut getroffen, aber das war den Gästen egal denn der Ball landete unten rechts im Toreck. Die Gäste führten somit mit 0:1 ( 21. min. )



Nach der Pause ging es zunächst sehr verhalten weiter. Beide Mannschaften standen hinten gut und so spielte sich erst mal vieles im Mittelfeld ab. Dann hatten die Vorster eine richtig gute Drangphase. Eine von links geschlagene Ecke brachte den verdienten Ausgleich durch Ben Davies, der frei im Strafraum zum Kopfball kam. (1:1 67. min ) Vorst wollte nun den Sieg. Gleich drei mal vereitelte Marc Engelmann im Tor der Waldnieler die Führung der Vorster. Diese wäre aufgrund der Spielanteile auch durchaus verdient gewesen.



Trainer Marc Trostel hatte dann ein richtig gutes Näschen. Er brachte zwei frische Spieler.

Und diese Wechsel hatten es in sich. Zunächst traf der eingewechselte Yannik Hermes in der 86. min zur erneuten Waldnieler Führung und der ebenfalls eingewechselte Timm Lambertz machte mit dem 1:3 in der Nachspielzeit den Auswärtserfolg perfekt.



Die Effizienz vor dem Tor brachte am Ende die Entscheidung. Hier muss sich der SV Vorst nur vorwerfen lassen, seine Chancen nicht genutzt zu haben.