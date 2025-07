Waldmünchen/Geigant: Licht und Schatten in der Vorbereitung

Gegen den ersten Testspielgegner Pertolzhofen/Niedermurach hatte man noch eine gemischte Mannschaft aus beiden Teams auf dem Feld. Dort trennte man sich mit einem Remis (1:1). Gegen den Bezirksliga-Absteiger verlor man unglücklich mit 1:2. Im Toto-Pokal kämpfte man sich mit einer gemischten SG-Mannschaft durch ein 2:1 bei der SG Regental in die nächste Runde. Beim Meister und Bezirksliga-Aufsteiger Furth im Wald lieferte man sich die wohl schwächste Leistung der Vorbereitung und verlor verdient mit 0:2. Ein Ausrufezeichen konnten die Waldmünchner dann eine Woche später gegen den 1. FC Miltach setzen, den sie mit 5:1 besiegten. Am vergangenen Donnerstag stieg die Generalprobe bei der SG Chambtal, wo man früh in Führung ging, aber dann nach zwei verletzungsbedingten Wechseln etwas den Faden verlor und so am Ende mit 1:2 das Nachsehen hatte.



Die „Zwoate“ hatte hauptsächlichen Anteil am Weiterkommen im Pokal, da hier die geplanten Testspiele bis auf das Duell mit dem 1. FC Rötz (2:0-Sieg) von den jeweiligen Gegnern aus Personalmangel abgesagt wurden. Zudem haben sich in den letzten Wochen weitere Neuzugänge für unsere Zweitvertretung ergeben, so gehören mit Jonas Stelzer, Tim Manner und Mujtaba Zamani drei weitere Akteure zum Kader von Coach Florian Wagner. „Wir fördern aktiv unsere zweite Mannschaft und da sie kaum Testspiele hatte, haben wir unsere 1b ins Pokalrennen geschickt. Das hat die Truppe hervorragend gemeistert und nun schauen wir mal, wer uns in der nächsten Runde gegenübersteht“, so Sportdirektor Eidenhardt.



Beide Trainerteams um Kreisliga-Chefcoach Josef Holler sind absolut zufrieden mit der Vorbereitung, jedoch gilt es weiterhin fokussiert zu arbeiten und vor allem im Bereich Fitness noch eine Schippe draufzulegen. Das neue Teamgefüge harmoniert bereits in beiden Teams hervorragend, aber es gibt immer noch Nuancen, die man verbessern kann und muss. Die SG Waldmünchen/Geigant ist gerüstet für den Auftakt kommenden Samstag zu den Heimatfest-Heimspielen im Siegfried-Wagner-Stadion gegen die SG Vilzing/Zandt. Anstoßzeiten sind 14:30 Uhr (Zweite) und 16:15 Uhr (Erste).