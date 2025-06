Waldmünchen: Neue Gesichter, aber Torjäger Vlcek geht wohl

Die „Zwoate“ startete nach zwei Jahren A-Klasse freiwillig wieder eine Liga tiefer, um wieder mehr Verbindung zur „Ersten“ zu haben. Hier lieferte man sich bis zum letzten Spieltag ein knappes Rennen um die Meisterschaft, welche sich aber die SG Lam/Lohberg sicherte. Waldmünchens Erste hatte in der Kreisliga Ost als klares Ziel den frühzeitigen Klassenerhalt auserkoren, hatte man doch in der Vorsaison bis zum letzten Spieltag zittern müssen. Den Ligaerhalt hat man heuer zwei Spieltage früher unter Dach und Fach gebracht. Wobei das schon frühzeitiger möglich gewesen wäre, hätte man sich nicht selbst das Leben schwer gemacht. Am Ende kam die SG als Zehnter mir 34 Punkten ins Ziel. Bester Torschütze wurde Adam Vlček mit 13 Treffern.



Was den Kreisliga-Kader betrifft, so hat hier Sportdirektor Christian Eidenhardt frühzeitig die Weichen für die neue Saison gestellt. Gleich nach dem Winter wurde die Verlängerung mit den Leistungsträgern Stefan Umlauf und Nico Bücherl festgezurrt. Ohnehin haben fast alle Spieler aus dem aktuellen Kader ihre Zusage für die nächste Spielzeit gegeben, egal ob in der ersten oder zweiten Mannschaft.



Zudem kommen aktuell mit Sarmd Albaker, Sebastian Herrmann, Lorenz Nachreiner sowie Bastian Schneider insgesamt vier Spieler aus der A-Jugend zur neuen Saison dazu, welche sich in der Vorbereitung für die Kreisligatruppe empfehlen können. Bis auf Bastian Schneider, der im August volljährig wird, haben alle bereits Herrenluft schnuppern dürfen. Als Comebacker kommt Robin Baier nach langer Pause wieder mit dazu; als bisher einzigen externen Neuzugang kann der SG Maxi Fischer von der SG Schönthal/Premeischl begrüßen. Mit einigen Spielern steht man noch im Austausch und im Optimalfall kann man hier bald noch weitere Verstärkung vermelden.



Einen Wermutstropfen gibt es aber auch. Top-Torjäger Adam Vlček wird die SG Waldmünchen/Geigant höchstwahrscheinlich verlassen, da der nötige Aufwand für den in Pilsen wohnenden Tschechen mit zwei Kindern nicht mehr zu bewerkstelligen ist. Der 36-jährige ehemalige Landesliga-Stürmer hat sich in diesem einen Jahr äußerst verdient gemacht und großen Anteil am Klassenerhalt. Zudem wurde er schnell von allen Fans, Spielern und Funktionären ins Herz geschlossen. Der Trainingsauftakt ist bei der SG für Freitag, den 20. Juni, angesetzt. Bis zum Saisonstart am voraussichtlich 20. Juli werden die Trainerteams um Kreisliga-Chefcoach Josef Holler die Spieler intensiv vorbereiten.