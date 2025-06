Waldmünchen: 5 Neue, 3 Rückkehrer und 3 kurzfristige Abgänge

Am vergangenen Freitag startete das Team aus Waldmünchen und Geigant bei bestem Wetter in die Sommervorbereitung zur neuen Spielzeit. Insgesamt über 30 Spieler betraten den Rasen im Siegfried-Wagner-Stadion zum Aufgalopp. Nun gilt es in den nächsten fünf Wochen den Grundstock zu legen, um in beiden Ligen wieder gute Ergebnisse und Erfolge einfahren zu können. Personell hat sich das ein oder andere getan beim Ost-Kreisligisten.

Im Kreisligateam der SG Waldmünchen/Geigant kommen mit dem Rückkehrer Robin Baier (25, zuletzt pausiert) und Maxi Fischer (von der SG Schönthal/Premeischl) zwei defensive Qualitätsspieler hinzu. Zudem bekommen die Newcomer aus der U19 die Möglichkeit, sich in den nächsten Wochen für den Kreisliga-Kader zu empfehlen. Dies sind mit Sarmd Albaker, Bastian Schneider, Lorenz Nachreiner und Sebastian Herrmann vier hoffnungsvolle Talente. Auf der anderen Seite sind drei kurzfristige Abgänge zu beklagen. Nachwuchsmann Jakob Pangratz (zur SpVgg Willmering-Waffenbrunn) hat genau wie Torjäger Adam Vlček und Daniel Fait (Ziel unbekannt) den Verein verlassen. Beim ehemaligen Landesliga-Stürmer Vlček ist es so, dass der nötige Aufwand für den in Pilsen wohnenden Tschechen mit zwei Kindern schlicht nicht mehr zu bewerkstelligen ist.



Derweil wird das Trainerteam nun von Nico Bücherl als Co-Trainer komplettiert. Der 24-Jährige übernimmt die Aufgaben, die in der vergangenen Saison interimsweise von Sportdirektor Christian Eidenhardt mit übernommen wurden. Auch im B-Kader (B-Klasse) kommen mit Julian Streck und Manuel Deml zwei Rückkehrer neu hinzu.



So liegt es nun in den nächsten Wochen an den beiden Chefanweisern Josef Holler und Florian Wagner, die beiden Teams optimal auf die kommenden Aufgaben vorzubereiten. Es stehen insgesamt fünf Testspiele für die Kreisligatruppe und zwei Testspiele für die „Zwoate“ auf dem Plan. Zudem ein interner Trainingstag, geknüpft mit zwei Einheiten sowie Team- und Einzelfotos. Auch die erste Pokalrunde wird während der Vorbereitung terminiert, Gegner ist die SG Regental II. Der Saisonauftakt in der Kreisliga Ost wird dann voraussichtlich am 20. oder 21. Juli sein. Nach den Plätzen 11 und 10 in den letzten beiden Spielzeiten möchte die SG in der Tabelle sicherlich wieder etwas nach oben kraxeln.