Waldkirchen verpflichtet Sebastian Weiß

"Schon seit einigen Jahren stand Sebastian auf unserer Wunschliste, nun hat es endlich geklappt. In seiner Jugendzeit erhielt er eine ausgezeichnete fußballerische Ausbildung. Eine Verletzung zwang den Defensivspezialisten zu einer längeren Auszeit. Nach dieser Zwangspause stellte er jedoch fest, dass es doch wieder geht, wagte einen Neustart beim FC Dreisessel und konnte dort endlich wieder schmerzfrei Fußball spielen. Jetzt möchte er sich wieder höherklassiger beweisen und wir freuen uns sehr, dass er sich entschieden hat, zum TSV Waldkirchen zu wechseln. Wir wünschen Sebastian einen guten Start, dass er sich schnell an die Belastungen anpasst und unserem Team tatkräftig weiterhelfen kann", lässt Waldkirchens Sportlicher Leiter Gundolf Hain in einer von ihm verfassten Pressemitteilung verlauten.





Sebastian Weiß ist nach Torhüter Joseph Breinbauer (SV Hutthurm) und Youngster Julian Bauer (U19 1. FC Passau) der dritte externe Neuzugang des TSV Waldkirchen, der allerdings auch ein paar schwerwiegende Verluste zu beklagen hat. Mit Manuel Karlsdorfer hat ein langjähriger Schlüsselspieler seine Schuhe bekanntlich an den Nagel gehängt, zudem legen weitere wichtige Akteure wie Schlussmann Simon Boxleitner und Mittelfeld-Antreiber Luca Resch Pausen ein. Auch Abwehrspieler Hannes Gründinger, der in den beiden abgelaufenen Bezirksliga-Spielzeiten 55 Partien absolvierte, steht ebenso wie der junge Stürmer Thomas Pilsl vorerst nicht mehr zur Verfügung.