Waldkirchen verpflichtet Kilian Heß

Kilian Heß (am Ball im weißen Trikot) ist zurück beim TSV Waldkirchen – Foto: Robert Geisler

Beim FC Sturm Hauzenberg ist Kilian Heß der Durchbruch verwehrt geblieben. Der 20-Jährige stand zwar in der Vorsaison zweimal in der Bayernliga-Startelf der Staffelberger, konnte sich aber dauerhaft keinen Stammplatz erkämpfen und kam in der aktuellen Runde bislang nur im Kreisliga-Team zum Einsatz. Der junge Jandelsbrunner hat nun die Reißleine gezogen und sich dem TSV Waldkrichen angeschlossen, bei dem er schon einen Teil seiner Jugendzeit verbrachte und bei dem auch sein älterer Bruder Jonas aktiv ist.

"Durch meine berufliche Situation ist es für mich zuletzt sportlich schwieriger geworden und ich habe gemerkt, dass ein Wechsel für mich die richtige Entscheidung ist. In Waldkirchen habe ich mit meinem Bruder und einigen guten Freunden ein sehr vertrautes Umfeld. Deshalb war die Entscheidung für mich naheliegend. Ich freue mich, wieder für den TSV Waldkirchen aufzulaufen", gibt Kilian Heß zu Protokoll.

"Kilian ist ein Spieler mit viel Potenzial, der unser Team bereichern wird. Er hat eine TSV-Vergangenheit, ist mit vielen unserer Spieler gut befreundet und zudem kickt sein Bruder bereits bei uns. Ein Transfer, der perfekt zum Weg des Vereins passt", freut sich Waldkirchens Coach Sven Halfar, der mit seinen "jungen Wilden" bisher eine ordentliche Saison spielt. "Das erst Zwischenfazit fällt positiv aus. Es läuft nicht alles perfekt, aber im Großen und Ganzen sind wir absolut zufrieden. Unsere junge Truppe macht es mehr als ordentlich", bilanziert Halfar, der mit seinem Gefolge am Freitagabend beim Landkreiskontrahenten TSV Mauth ran muss.



