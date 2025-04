Waldkirchen verliert Qualität - Keeper Breinbauer erster Neuzugang

Die Planungen des TSV Waldkirchen für die Saison 2025/26 laufen auf Hochtouren. Fest steht, dass Chefanweiser Rudi Damberger und sein Assistenzcoach Sven Halfar das Team auch künftig anleiten werden. Besonders erfreulich: Kein Spieler des aktuellen Kaders wird den Verein in Richtung eines anderen Klubs verlassen. Dennoch stehen einige personelle Veränderungen an, die einen Substanzverlust in der Mannschaft zur Folge haben.