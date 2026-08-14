Waldkirchen überrennt "Deandorf" - Remis im DEG-Derby - Garham mal 4!

Der TSV Waldkirchen bleibt in der Bezirksliga Ost weiter in der Erfolgsspur. Mit dem dritten Sieg in Folge unterstrich die Mannschaft von Sven Halfar ihre aktuelle Formstärke - und ließ beim deutlichen 4:0-Derby-Auswärtssieg gegen den TSV DJK Oberdiendorf nichts anbrennen.
Im weiteren Nachbarschaftsduell im Landkreis Deggendorf haben sich der FC Künzing und die SpVgg GW Deggendorf am Ende mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden die Punkte geteilt.
Und der SV Garham hat ein weiteres eindrucksvolles Zeichen gesetzt und den FC Obernzell-Erlau mit einem souveränen 4:0-Heimerfolg nach Hause geschickt. Die Stemplinger-Elf klettert damit vorübergehend auf Rang vier der Tabelle.
Das Spiel aus Sicht von Waldkirchens Trainer Sven Halfar: "In der ersten Halbzeit gehen wir früh mit 1:0 in Führung. Es gab dann Chancen auf beiden Seiten - Deandoaf hatte zwei Alutreffer! Da hatten wir freilich Glück. Wir erzielen dann nach einer halben Stunde das 2:0 - und gehen damit in die Kabine.
In Hälfte zwei waren wir die klar bessere Mannschaft auf dem Platz - mit der geforderten Kaltschnäuzigkeit, eine alles in allem überragende Leistung. Unterm Strich ein verdienter Sieg für unser Team, der auch 4:2 hätte ausgehen können - jedenfalls: Riesenkompliment an meine Jungs!"
Das Spiel aus Sicht von Daniel Seidl (Trainer FC Künzing): "Die erste Hälfte verlief weitgehend ausgeglichen - ohne nennenswerte Torraumszenen. Nach dem Seitenwechsel gehen wir nach einer Standardsituation in Führung. Deggendorf hat im Anschluss ordentlich Druck gemacht, sie hatten auch die ein oder andere gute Torchance. Wir sind hingegen sehr tief gestanden - und hatten zwar keine größere Entlastung mehr, doch beim Stand von 1:0 und auch beim Stand von 1:1 jeweils hundertprozentige Möglichkeiten, mit denen wir das Spiel auf unsere Seite hätten ziehen können. Es wäre aber letztendlich auch nicht verdient gewesen. Fazit: Wir können mit dem Punkt leben - Respekt an meine Mannschaft für die kämpferische Leistung."
Das Spiel aus Sicht von Jonas Stefan (Sportlicher Leiter Obernzell-Erlau): "Wir sind gut ins Spiel gestartet, haben das Spiel in den ersten zehn Minuten kontrolliert. Nach der ersten nennenswerten Chance sind wir nach einem Eckball dann in Rückstand geraten. Und noch vor der Pause haben wir zwei Kontertore kassiert - damit war das Spiel gelaufen!
In der zweiten Halbzeit musste Garham nichts Zwingendes mehr fürs Spiel machen - und war über lange Bälle für unser Kette immer wieder gefährlich. Ein verdienter Sieg für Garham."