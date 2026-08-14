Waldkirchen überrennt "Deandoaf" - Remis im DEG-Derby - Garham mal 4!

Eine klare Angelegenheit war das heute für den TSV Waldkirchen, der im Derby gegen Oberdiendorf klar mit 4:0 die Oberhand behielt. – Foto: Karl-Heinz Hönl

Der TSV Waldkirchen bleibt in der Bezirksliga Ost weiter in der Erfolgsspur. Mit dem dritten Sieg in Folge unterstrich die Mannschaft von Sven Halfar ihre aktuelle Formstärke - und ließ beim deutlichen 4:0-Derby-Auswärtssieg gegen den TSV DJK Oberdiendorf nichts anbrennen.

Im weiteren Nachbarschaftsduell im Landkreis Deggendorf haben sich der FC Künzing und die SpVgg GW Deggendorf am Ende mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden die Punkte geteilt.

Und der SV Garham hat ein weiteres eindrucksvolles Zeichen gesetzt und den FC Obernzell-Erlau mit einem souveränen 4:0-Heimerfolg nach Hause geschickt. Die Stemplinger-Elf klettert damit vorübergehend auf Rang vier der Tabelle.