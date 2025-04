Waldkirchen: Talent Bauer kehrt zurück

Bauer ist beim TSV Waldkirchen kein Unbekannter, denn schon vor seinem Wechsel in die Dreiflüssestadt kickte er beim Traditionsklub und machte in der Spielzeit 2022/2023 mit 18 Treffern in der U17-Bezirksoberliga auf sich aufmerksam. Nach einem Jahr in der U17-Landesliga beim 1. FC Passau läuft es auch eine Altersklasse höher wie am Schnürchen, dennoch wagt der 18-Jährige im Sommer den vorzeitigen Sprung in den Herrenbereich.







"Julian ist ein großes Talent, das wir herzlich Willkommen heißen. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche gemeinsame Zeit", gibt Waldkirchens Sportlicher Leiter Gundolf Hain zu Protokoll. Der Verein geht damit seinen Weg der Verjüngung konsequent weiter und setzt auf talentierte Nachwuchskräfte. Bereits nach dem Abstieg aus der Landesliga gab es einen kleinen personellen Umbruch, der nun weiter fortgesetzt wird. Mit Torhüter Simon Boxleitner und Allrounder Manuel Karlsdorfer brechen zwei wichtige Stützen der letzten Jahre weg. Die beiden Klassefußballer hängen ihre Schuhe an den berühmten Nagel. Dass in der Damberger-Truppe viel Potenzial steckt, stellen Schätzl, Sigl & Co. momentan unter Beweis. Im Frühjahr konnten die TSVler in sieben Partien respektable 14 Zähler verbuchen und haben sich damit vorzeitig aller Abstiegssorgen entledigt. Lohn für den positiven Trend ist eine Verbesserung auf den siebten Tabellenplatz.







Restprogramm

27. Spieltag: (A) SV Garham (10.)

28. Spieltag: (A) TSV Regen (13.)

29. Spieltag: (H) SpVgg Osterhofen (15.)

30. Spieltag: (A) FC Künzing (2.)