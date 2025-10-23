Waldkirchen stellt Stefan Pecher frei

"Der Verein hat diese Entscheidung getroffen und die muss ich akzeptieren. Mehr gibt es von meiner Seite zu dem Thema nicht zu sagen", lässt Stefan Pecher verlauten. Dem Fußball wird der Routinier auf alle Fälle erhalten bleiben: "Ich möchte auf Sicht gerne wieder als Spielertrainer arbeiten. Allerdings ist das für mich eigentlich erst ab kommender Saison wieder eine Option. Was ich bis dahin mache, wird sich zeigen."







Der Verein geht nicht näher auf die Personalie Pecher ein. "Es gibt natürlich Gründe für einen solchen Schritt. Die werden wir aber nicht in die Öffentlichkeit tragen", erklärt TSV-Sportchef Gundolf Hain, der derweil ein positives Vorrundenfazit zieht: "Viele haben uns eine schwierige Saison prognostiziert, da wir doch ein paar wichtige Säulen verloren haben. Unser verjüngte Truppe macht es aber bislang mehr als ordentlich und dementsprechend sind wir mit dem Verlauf der ersten Saisonhälfte vollauf zufrieden." Auf Renoth, Autengruber und Kameraden warten vor der Winterpause noch vier sehr anspruchsvolle Aufgaben, unter anderem geht es noch gegen die drei derzeit erstplatzierten Mannschaften. "Diese Partien sind zweifellos ein Stück weit richtungsweisend. Wir haben überhaupt keinen Erfolgsdruck, wollen uns jedoch natürlich bestmöglich schlagen." Am Freitagabend (Anstoß: 18 Uhr) steht das mit Spannung erwartete Nachbarduell beim derzeit zwei Zähler besser gestellten Rangdritten SV Grainet auf dem Programm.