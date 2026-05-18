Waldkirchen: Sechs Spieler und Sportchef Hain sagen Servus

Auch beim TSV Waldkirchen wurden verdiente Personen verabschiedet – Foto: Verein

Mit einem souveränen 4:1-Heimerfolg gegen den Absteiger SV Hofkirchen hat der TSV Waldkirchen die Spielzeit 2025/2026 gebührend abgeschlossen und in der Endabrechnung einen zufriedenstellenden fünften Tabellenplatz belegt. Nach der Partie wurde ein halbes Dutzend Spieler verabschiedet, die in der kommenden Saison nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Außerdem sagt mit Gundolf Hain auch ein Mann Servus, der die Sparte Fußball des Traditionsklubs in den vergangenen Jahren maßgeblich geprägt hat.

"Seit Sommer 2021 war Gundolf Hain als sportlicher Leiter für den TSV Waldkirchen tätig. Bereits von 2019 bis 2021 stand er der ersten Mannschaft als Co-Trainer zur Seite, ehe er nach dem Landesligaabstieg Verantwortung auf der Funktionärsebene übernahm und gemeinsam mit dem Trainerteam Autengruber / Nodes den direkten Wiederaufstieg schaffte. In den vergangenen fünf Jahren hat er enorm viel für unseren TSV Waldkirchen geleistet. Vieles davon blieb nach außen oft unsichtbar. Kaderplanung, unzählige Sitzungen und Telefonate, Tagungen zur Spielplangestaltung, die Erstellung sämtlicher Vorbereitungspläne, Organisation der Trainingsbekleidung, Koordination der Heim- und Auswärtsspieltage und vieles mehr. Dazu hatte er immer ein offenes Ohr für alle Anliegen rund um die Fußballabteilung des TSV Waldkirchen. Die gesamte Fußballabteilung möchte sich bei Gunde von Herzen für die letzten fünf Jahre voller Einsatz, Leidenschaft und aufopferungsvoller Arbeit bedanken. Wir wünschen ihm nun ein paar ruhigere Momente, mehr Zeit und vor allem die Möglichkeit, seinen Akku wieder aufzuladen, der in den vergangenen Jahren einiges leisten musste. Lieber Gunde, vielen Dank für Dein außergewöhnliches Engagement, viel Freude mit der neu gewonnenen freien Zeit und vor allem weiterhin beste Gesundheit", gibt TSV-Funktionär Stefan Niggl zu Protokoll.





