Waldkirchen präsentiert drei externe und sechs interne Zugänge

Der TSV Waldkirchen hat auf den personellen Aderlass - insgesamt sechs Akteure aus dem aktuellen Kader wurden nach dem letzten Saisonspiel am vergangenen Samstag verabschiedet - reagiert und wird neun neue Gesichter in den Bezirksligakader integrieren. Ein Großteil der "Neuen" stammt aber aus dem Verein, so dass mit Florian Kaltenecker und Luis Grubmüller (beide SV Hutthurm) und Sebastian Worlitschek (U19 1. FC Passau) nur drei Akteure die nicht aus dem eigenen Stall kommen.
Eine wichtige Rolle spielen die eigenen Talente. Zur kommenden Saison werden mit Adrian Vrbnjak, Luca Bauer, Moritz Vielreicher und Luca Bretl vier Spieler aus der A-Jugend, die in der Bezirksoberliga derzeit den zweiten Platz belegt, fest in den Herrenbereich übernommen. Damit belohnt der Verein die starke Entwicklung der Nachwuchsspieler und unterstreicht gleichzeitig den eingeschlagenen Weg, jungen Spielern frühzeitig Verantwortung zu übertragen. "Die Nachwuchsakteure haben in den vergangenen Jahren nicht nur sportlich überzeugt, sondern auch durch Einsatzbereitschaft, Teamgeist und ihre Identifikation mit dem Verein. Durch die enge Zusammenarbeit zwischen Jugend- und Herrenbereich konnten die Spieler bereits erste Erfahrungen im Training und Pflichtspielen der Herrenmannschaft sammeln und sich dort positiv präsentieren. Die Entwicklung unserer eigenen Jugendspieler ist ein zentraler Bestandteil unserer Vereinsphilosophie. Wir freuen uns sehr, dass gleich vier Spieler den Sprung schaffen und nun den nächsten Schritt gehen", sagt Waldkirchens scheidender sportlicher Leiter Gundolf Hain. Auch das Trainerteam der Herrenmannschaft um Sven Halfar und Philip Autengruber blickt optimistisch auf die Integration der jungen Spieler: "Die Jungs bringen Qualität, Tempo und große Motivation mit. Jetzt gilt es, sie Schritt für Schritt an das Niveau im Herrenfußball heranzuführen.“
Der Verein kann zudem fünf weitere Neuzugänge begrüßen und setzt damit wichtige Impulse fürdie kommende Spielzeit. Neben den beiden vom SV Hutthurm kommenden Cracks, die ebenso wie Nachwuchsmann Worlitschek Akzente setzen sollen, greift mit Luca Resch ein Spieler wieder an, der als ganz junger Akteur schon zu den Leistungsträgern zählte. "Mit seiner Erfahrung und seiner Verbundenheit zum Verein soll er eine wichtige Rolle innerhalb der Mannschaft übernehmen", verrät Hain. Zudem erhält Felix Autengruber aus dem B-Team die Chance, sich dauerhaft in der Bezirksliga zu beweisen. "Wir freuen uns sehr über die Verstärkungen. Alle Spieler passen sportlich und menschlich hervorragend zu uns und werden den Konkurrenzkampf beleben. Mit den Neuzugängen sehen wir uns für die Herausforderungen der neuen Saison gut aufgestellt und blickt optimistisch in die Zukunft", betont Gundolf Hain.