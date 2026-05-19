Waldkirchen präsentiert drei externe und sechs interne Zugänge

Von links nach rechts: Florian Kaltenecker, Luis Grubmüller, Sebastian Worlitschek, Luca Resch, Felix Autengruber – Foto: Geisler/Holzfurtner /Eckardt

Eine wichtige Rolle spielen die eigenen Talente. Zur kommenden Saison werden mit Adrian Vrbnjak, Luca Bauer, Moritz Vielreicher und Luca Bretl vier Spieler aus der A-Jugend, die in der Bezirksoberliga derzeit den zweiten Platz belegt, fest in den Herrenbereich übernommen. Damit belohnt der Verein die starke Entwicklung der Nachwuchsspieler und unterstreicht gleichzeitig den eingeschlagenen Weg, jungen Spielern frühzeitig Verantwortung zu übertragen. "Die Nachwuchsakteure haben in den vergangenen Jahren nicht nur sportlich überzeugt, sondern auch durch Einsatzbereitschaft, Teamgeist und ihre Identifikation mit dem Verein. Durch die enge Zusammenarbeit zwischen Jugend- und Herrenbereich konnten die Spieler bereits erste Erfahrungen im Training und Pflichtspielen der Herrenmannschaft sammeln und sich dort positiv präsentieren. Die Entwicklung unserer eigenen Jugendspieler ist ein zentraler Bestandteil unserer Vereinsphilosophie. Wir freuen uns sehr, dass gleich vier Spieler den Sprung schaffen und nun den nächsten Schritt gehen", sagt Waldkirchens scheidender sportlicher Leiter Gundolf Hain. Auch das Trainerteam der Herrenmannschaft um Sven Halfar und Philip Autengruber blickt optimistisch auf die Integration der jungen Spieler: "Die Jungs bringen Qualität, Tempo und große Motivation mit. Jetzt gilt es, sie Schritt für Schritt an das Niveau im Herrenfußball heranzuführen.“





