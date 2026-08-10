Waldkirchen II stürmt an die Spitze – Ringelai entzaubert Perlesreut

Der TSV Ringelai setzte sich gegen den SV Perlesreut II mit 3:0 durch. – Foto: Stefan Pinsker

Der 3. Spieltag schüttelte die Tabelle der A-Klasse Freyung kräftig durch! Der bisherige Überraschungs-Spitzenreiter SV Perlesreut II musste vor heimischer Kulisse Lehrgeld zahlen und wurde vom TSV Ringelai eiskalt abgekocht. Neuer Tabellenführer ist die makellose Bezirksliga-Reserve des TSV Waldkirchen II, die im Verfolgerduell gegen Prag/Fürsteneck eine Machtdemonstration ablieferte. Im Verfolgerfeld gaben sich der SSV Hinterschmiding und der SV Kumreut keine Blöße, während der SC Herzogsreut in Böhmzwiesel nichts anbrennen ließ. Der große Gewinner im Tabellenkeller heißt SV Grainet II: Die Landesliga-Reserve schoss sich ausgerechnet beim weiterhin punktlosen SV-DJK Karlsbach den Frust der Vorwochen von der Seele.

Der Vizemeister der Vorsaison erfüllte im Möselstadion vor 85 Zuschauern seine Pflichtaufgabe souverän, verpasste es jedoch, das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten. In der 16. Minute schlug Korbinian Wilhelm eine butterweiche Flanke an das Fünfmetereck, wo Lukas Lenz den Ball ins Tor grätschte. Kurz vor dem Pausenpfiff stellte Simon Hackl nach Vorarbeit von Moritz Gotsmich auf 2:0 (43.). Im zweiten Durchgang kontrollierte der SSV das Geschehen nach Belieben, während Röhrnbach II offensiv ohne Durchschlagskraft blieb. Der einzige Wermutstropfen aus Schmidinger Sicht: Korbinian Wilhelm scheiterte in der 82. Minute mit einem Foulelfmeter am Röhrnbacher Torhüter Alexander Pangratz.

Tore: 1:0 Lukas Lenz (16.), 2:0 Simon Hackl (43.)

Besondere Vorkommnisse: Korbinian Wilhelm (SSV Hinterschmiding) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Alexander Pangratz (82.). ---

Arbeitssieg für den SC Herzogsreut vor 85 Zuschauern in Böhmzwiesel. Die Gäste gingen in der 14. Minute in Führung, als ein Schuss von Nico Krückl abgefälscht im Tor landete. Böhmzwiesel steckte nicht auf und kam durch Matthias Thuringer, der nach einem langen Ball frei vor dem Tor auftauchte, zum 1:1-Ausgleich (21.). Die Knackpunkte der Partie folgten in den Nachspielzeiten: Maxi Resch traf in der dritten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 1:2 (45.+3), und direkt nach dem Wiederanpfiff verlängerte Johannes Blöchl einen Freistoß per Kopf zum 1:3 (46.). Von diesem Doppelpack erholte sich die DJK nicht mehr. Michael Stadler setzte in der Nachspielzeit (90.+1) den Schlusspunkt zum 1:4. Böhmzwiesels Alexander Fenzl sah kurz zuvor noch Gelb-Rot (89.). Tore: 0:1 Nico Krückl (14.), 1:1 Matthias Thuringer (21.), 1:2 Maxi Resch (45.+3), 1:3 Johannes Blöchl (46.), 1:4 Michael Stadler (90.+1)

Gelb-Rot: Alexander Fenzl (89./DJK Böhmzwiesel/Foul) ---

Der Knoten bei der Graineter Reserve ist geplatzt! Nach zwei Niederlagen ohne eigenen Treffer feierten die Gäste vor 75 Zuschauern in Karlsbach ihren ersten Saisonsieg. Felix Binder per Nachschuss (19.) und Jonas Hechinger (27.) brachten Grainet II früh auf die Siegerstraße. In der 33. Minute setzte Patrick Freund einen Freistoß direkt ins Kreuzeck. Karlsbach bewies zwar Moral und verkürzte durch einen Kopfball von Julian König auf 1:3 (59.), doch Freund erstickte die Hoffnungen der Heimelf, als er sah, dass Karlsbachs Keeper Sperling weit vor dem Tor stand, und per Fernschuss zum 1:4 traf (78.). König verwandelte in der 85. Minute zwar noch einen Foulelfmeter zum 2:4, konnte die dritte Niederlage im dritten Spiel für Karlsbach aber nicht mehr verhindern. Tore: 0:1 Felix Binder (19.), 0:2 Jonas Hechinger (27.), 0:3 Patrick Freund (33.), 1:3 Julian König (59.), 1:4 Patrick Freund (78.), 2:4 Julian König (85. Foulelfmeter) ---

Die Reifeprüfung für den bisherigen Spitzenreiter endete mit einer bitteren Ernüchterung. Vor 130 Zuschauern bewies der Titelkandidat aus Ringelai von der ersten Minute an seine Klasse. Bereits in der 3. Minute schockte Dominik Eiler die Hausherren, als er nach Pass von Sebastian Drexler eiskalt zur Führung abschloss. Perlesreut II wollte kein Treffer gelingen. Stattdessen glänzte Ringelais neuer Spielertrainer Petr Kulhánek als Vorbereiter: Erst bediente er Eiler, der per Flachschuss seinen Doppelpack schnürte (35.), ehe er kurz nach der Pause Moritz Scharinger per Freistoßflanke zum 0:3-Endstand bediente (52.). Ringelai bleibt damit ungeschlagen und schiebt sich auf Platz drei vor. Tore: 0:1 Dominik Eiler (3.), 0:2 Dominik Eiler (35.), 0:3 Moritz Scharinger (52.) ---

Der SV Kumreut feierte vor 70 Zuschauern einen ungefährdeten Heimerfolg. Daniel Königseder brach bereits in der 16. Minute den Bann und erzielte die Führung für die Haidl-Elf. Bischofsreut/Haidmühle entwickelte nach vorne kaum Gefahr. Nach einer Stunde war es einmal mehr Petr Balousek, der richtig stand und mit seinem bereits 5. Saisontor für den 2:0-Endstand sorgte (60.). Kumreut schiebt sich durch den zweiten Sieg in Folge auf den vierten Tabellenplatz vor, während die SG weiterhin auf den ersten Dreier wartet. Tore: 1:0 Daniel Königseder (16.), 2:0 Petr Balousek (60.) ---