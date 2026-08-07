Waldkirchen II empfängt SG Prag/Fürsteneck – Derby in Perlesreut

Zum Dorffestauftakt empfängt der SSV Hinterschmiding um Moritz Gotsmich (in schwarz) den SV Röhrnbach II. – Foto: Robert Geisler

Die Saison ist noch jung, doch der 3. Spieltag der A-Klasse Freyung hat es bereits in sich! Die Spreu trennt sich langsam vom Weizen, und an diesem Wochenende stehen gleich zwei absolute Topspiele auf dem Programm, bei denen drei der noch verlustpunktfreien Teams direkt aufeinandertreffen. Kann der SV Perlesreut II seine „weiße Weste“ ausgerechnet gegen die Angriffsmaschinerie aus Ringelai wahren? Wer entscheidet das Verfolger-Gipfeltreffen zwischen Waldkirchen II und der SG Prag/Fürsteneck für sich? Und während oben die Muskeln spielen gelassen werden, brennt im Tabellenkeller beim direkten Duell zwischen Karlsbach und Grainet II bereits der Baum.

Heute, 17:00 Uhr SSV Hinterschmiding Hinterschmid SV Röhrnbach Röhrnbach II 17:00 live PUSH

Der Spieltag wird bereits am späten Freitagnachmittag mit einer klaren Rollenverteilung eröffnet. Der Tabellenvierte aus Hinterschmiding geht als haushoher Favorit in die Partie gegen das punktlose Schlusslicht. Der SSV hat ein wildes 3:3-Spektakel gegen Ringelai hinter sich, bei dem man immer wieder Moral zeigte und zurückkam. Die jungen Wilden um Felix Hackl und Moritz Gotsmich harmonieren auch immer besser. Für die Röhrnbacher Reserve, die zuletzt mit 1:6 in Kumreut unter die Räder kam, geht es in erster Linie um Schadensbegrenzung. Das Team muss den Abwehrverbund extrem verdichten, um nicht in ein ähnliches Debakel wie am vergangenen Wochenende zu schlittern.

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Morgen, 18:00 Uhr SV Perlesreut Perlesreut II TSV Ringelai Ringelai 18:00 PUSH

Es ist die ultimative Reifeprüfung für den Tabellenführer! Der SV Perlesreut II steht nach zwei Spieltagen mit sechs Punkten und sagenhaften 8:0 Toren an der Spitze. Das Konzept von Trainer Markus Lichtenauer greift perfekt, doch nun wartet der ultimative Stresstest: Der TSV Ringelai reist an. Die Ohetaler wollen nun zwingend den zweiten "Dreier". Ringelais Torjäger Sebastian Drexler (bereits drei Saisontore) wird die Abwehr der Hausherren auf Herz und Nieren prüfen. Verzichten muss der TSV jedoch auf Lukas Einberger, der nach seiner Roten Karte gesperrt fehlt. Platzt die Perlesreuter Blase, oder etabliert sich die Reserve endgültig als Spitzenteam? ---

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr DJK Böhmzwiesel Böhmzwiesel SC Herzogsreut Herzogsreut 15:00 PUSH

In Böhmzwiesel herrscht nach dem historischen ersten Punktgewinn vor zwei Wochen noch immer Aufbruchstimmung. Auch beim 0:2 gegen Prag/Fürsteneck zeigte die DJK eine kämpferisch tadellose Leistung. Nun soll vor heimischem Publikum der nächste Schritt folgen: der erste Sieg. Gegner ist der SC Herzogsreut, der am vergangenen Spieltag beim 3:2-Erfolg gegen Karlsbach in letzter Minute das Ruder herumriss und massiv Selbstvertrauen tankte. Gelingt Böhmzwiesel der große Wurf, oder baut Herzogsreut eine kleine Serie auf? ---

Alarmstufe Rot im Keller-Duell! Zwar zeigte Karlsbach in Herzogsreut Moral und glich einen 0:2-Rückstand aus, stand am Ende aber nach einem späten Gegentor erneut mit leeren Händen da. Doch auch beim Gast aus Grainet hängen die Köpfe tief: Die Landesliga-Reserve wartet nicht nur auf den ersten Punkt, sondern auch auf den ersten eigenen Torerfolg (0:4 Tore). Für beide Mannschaften gilt am Sonntagnachmittag: Verlieren verboten! Ein Unentschieden hilft keinem so richtig weiter, ein Sieg könnte hingegen den dringend benötigten Befreiungsschlag bedeuten. ---

Das zweite absolute Top-Spiel des Wochenendes: Der Zweite empfängt den Dritten! Beide Teams sind mit der optimalen Ausbeute von sechs Punkten gestartet. Die Bezirksliga-Reserve aus Waldkirchen brillierte beim 4:0-Auswärtssieg in Bischofsreut und beeindruckt vor allem durch eine extrem abgezockte Spielweise. Auf der anderen Seite reist die SG Prag/Fürsteneck mit einer gefährlichen Waffe an: Nico Sigl! Der Spielertrainer steht bereits bei fünf Saisontreffern und entscheidet Partien notfalls im Alleingang. Die Frage des Tages lautet: Kann die stabile Waldkirchener Defensive den Fürstenecker Torgaranten ausschalten? ---