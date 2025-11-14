Waldkirchen fordert Leader heraus - Hofkirchen unter Druck

Bis auf ein Nachholspiel - am 22. November steigt noch das Derby zwischen dem FC Künzing und der SpVgg GW Degendorf - konnte in der Bezirksliga Ost das Programm wunschgemäß durchgezogen werden und am Wochenende findet somit der letzte Spieltag vor der Winterpause statt. Spitzenreiter SpVgg Ruhmannsfelden steht zum Jahresabschluss beim Tabellensiebten TSV Waldkirchen vor einer durchaus hohen Auswärtshürde.

Stefan Winter (1. Vorstand SV Hutthurm): "Nach einer schwierigen Herbstrunde, die geprägt von Unruhe und personellen Sorgen war, sehen wir die Winterpause herbei. Wir werden uns neu formieren und die Kräfte neu bündeln. Das schwere Spiel gegen Garham werden wir nicht abschenken und versuchen, mit aller Kraft gegen Garham etwas zu holen." Personalien: Patrick Kaltenecker, Adrian Böck und Mirza Hasanovic werden nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein." Holger Stemplinger (Trainer SV Garham): "Zum letzten Spiel vor der Winterpause geht es nach Hutthurm. Die Mannschaft ist sicherlich aktuell ein wenig verunsichert, darf aber auf keinen Fall unterschätzt werden. Sollten wir es allerdings schaffen, die Energie und Zweikampfbereitschaft der letzten Spiele auf den Platz zu bringen, können wir etwas Zählbares mitnehmen." Personalien: Die Lage hat sich entspannt, wenngleich immer noch Thomas Obernhuber, Johannes Leizinger und Simon Aschenbrenner nicht mitwirken können.

Sebastian List (Spielertrainer TSV-DJK Oberdiendorf): "Zum Finale vor der Winterpause dürfen wir den FC Künzing begrüßen. Für uns gilt es, nochmal alles in die Waagschale zu werfen, um einen erfolgreichen Abschluss des Kalenderjahres 2025 zu schaffen. Nach dem spannenden Fight gegen den SV Garham, wollen wir im letzten Heimspiel gegen eine Top-Mannschaft wie Künzing unseren zahlreichen, treuen Fans nochmal ein Spektakel bieten -zumal wir aus dem Hinspiel noch eine Rechnung offen haben."Personalien: Michael Anetzberger, Sebastian Gruber und Klaus Loistl fallen definitiv aus.Fabian Burmberger (Spielertrainer FC Künzing): "Am Samstag steht für uns das schwere Auswärtsspiel in Oberdiendorf an. Es is kein Geheimnis, dass der Gegner mit Schwarz, Maier und List über eine sehr starke Offensive verfügt. Diese gilt es auszuschalten. Zusätzlich müssen wir wieder Leidenschaft und Intensität auf den Platz bringen. Auch wenn es personell nach wie vor nicht rosig ausschaut, wollen wir die drei Punkte mit nach Hause bringen."

Alexander Adam (Trainer TSV Grafenau): "Wir möchten die Lücke zur Abstiegszone vergrößern und dazu brauchen wir einen Heimerfolg im Derby gegen Mauth. Beide Mannschaften kennen sich, es wird von beiden Seiten nochmal alles reingeworfen und ich denke, es werden Kleinigkeiten entscheiden." Personalien: Lediglich Michael Friedl kann nicht mitwirken. Uli Köberl (Sportlicher Leiter TSV Mauth): "Mit drei Siegen aus den vergangenen vier Spielen sind wir wieder gut in Form. In der Defensive arbeiten alle konsequent zusammen, offensiv erspielen wir uns viele Torchancen. Wie gut der starke Kader des TSV Grafenau auftreten kann, haben wir in den ersten 60 Minuten im Hinspiel erfahren müssen. Wir wissen, was wir dieses Mal besser machen müssen. Für die Zuschauer sind es also beste Voraussetzungen für ein spannendes Derby, das wir gewinnen wollen." Personalien: Gegenüber dem vergangenen Spieltag bleibt alles wie gehabt.





Sven Halfar (Trainer TSV Waldkirchen): "Vor allem offensiv ist der Tabellenführer überragend aufgestellt. Wir müssen daher defensiv nochmal eine Schippe auf die gute Leistung in Deggendorf drauflegen. Wenn wir uns offensiv steigern können, ist etwas drin. Einen Punkt wollen wir mindestens in Waldkirchen behalten."



Personalien: Es gibt keinerlei Veränderungen gegenüber der Partie in Deggendorf.







Jonas Stefan (Sportlicher Leiter FC Obernzell-Erlau): "Mit einer geschlossenen und kampfstarken Mannschaftsleistung konnten wir vergangenes Wochenende verdient einen Punkt aus Grainet mitnehmen. Genau diese Tugenden müssen wir im letzten Spiel des Jahres gegen Deggendorf wieder an den Tag legen. Dazu zählt, dass wir konstant unsere Leistung abrufen, was uns dieses Jahr bis dato schwer fällt. Die Rollen sind in diesem Spiel klar pro Deggendorf verteilt. Als Underdog können wir dennoch befreit aufspielen und hoffentlich punkten."



Personalien: Es gibt noch eine Reihe von Unklarheiten. Nicht auflaufen können zusätzlich zu den Dauerpatienten auch Markus Schramm, Alexander Breu, Leon Schiller und Max Ortner.







Andreas Schäfer (Sportkoordinator SpVgg GW Deggendorf): "Im Hinspiel konnten wir uns knapp behaupten. Obernzell-Erlau war damals aber ein richtig guter Gegner, der nicht nur kampfstark ist, sondern auch ein paar sehr gute Einzelspieler in seinen Reihen hat. Um Punkte mitnehmen zu können, werden wir vor allem voll dagegenhalten müssen."



Personalien: Neben Niklas Hauner, Sebastian Kett, Marlon Limmer und Roman Artemuk müssen auch Mittelfeldmotor Florian Garhammer und Ex-Spielertrainer Jure Matic ersetzt werden.







Morgen, 14:00 Uhr SV Grainet Grainet SpVgg Niederalteich Niederalteic 14:00 live PUSH





Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet): "Die SpVgg Niederalteich ist traditionell ein sehr unangenehmer Gegner, das haben wir im Hinspiel auch wieder gesehen. Ich erwarte einen kompakt verteidigenden Gegner, der auf seine Umschaltmomente lauern wird - darauf müssen wir vorbereitet sein. Darüber hinaus müssen wir auch in unserem Offensivspiel wieder deutlich konsequenter agieren, denn von reinem Ballbesitz werden wir uns auch in diesem Spiel nichts kaufen können. Wir müssen nochmal voll auf der Höhe sein und haben definitiv das Ziel, uns die letzten drei zu vergebenden Punkte in diesem Jahr zu sichern."



Personalien: Johannes Glaser und Sebastian Seidl fehlen weiterhin.





Manuel Kesten (Spielertrainer SpVgg Niederalteich): "In Grainet erwartet uns ein schwieriges Auswärtsspiel, in dem wir klar der Außenseiter sind. Nichtsdestotrotz werden wir versuchen, alles rauszuhauen und dann schauen wir mal, was möglich ist."



Personalien: Die Gäste reisen in Bestbesetzung in den Landkreis Freyung-Grafenau.







So., 16.11.2025, 14:00 Uhr SV Hofkirchen Hofkirchen SV Bischofsmais Bischofsmais 14:00 live PUSH





Alexander Fürst (Spielertrainer SV Hofkirchen): "Gegen Bischofsmais haben wir aus der Hinrunde noch etwas gut zu machen. Es ist das nächste Sechs-Punkte-Spiel. Mit einem Sieg können wir uns selbst ein Geschenk machen und eventuell sogar über dem Strich überwintern. Wir werden alles geben, um die drei Punkte in Hofkirchen zu lassen."



Personalien: Zusätzlich zu den Dauerpatienten kann Constantin Troiber nicht auflaufen.





Marco Kolmer (Co-Spielertrainer SV Bischofsmais): "Gegen Grafenau haben wir erneut eine tolle spielerische und kämpferische Leistung gezeigt, die mit einem verdienten Dreier belohnt wurde. Mit Hofkirchen haben wir nun nochmal einen direkten Tabellennachbarn vor der Brust. Das knappe Ergebnis des SVH unter der Woche gegen den Tabellenführer sollte Warnung genug sein, dass wir auch in diesem Spiel wieder 100 Prozent brauchen, um punkten zu können. Nichtsdestotrotz wollen wir unserer kleinen Lauf fortsetzen und auch im letzten Spiel des Jahres etwas Zählbares mitnehmen, um auf einem Nichtabstiegsplatz zu überwintern."



Personalien: Mit Ausnahme der Langzeitverletzten kann der SVB mit seiner Wunschformation antreten.













Manuel Mörtlbauer (Spielertrainer SV Schalding-Heining II): "Wir haben in der Vorrunde gesehen, wie schnell es gehen kann, wenn man nicht 90 Minuten lang konzentriert ist. Wir werden den Herrenfußball annehmen und unsere offensiven Aktionen bis zum Ende spielen müssen. Zusätzlich werden wir eine gute Konterabsicherung benötigen. Wir wollen uns mit einem positiven Ergebnis in den Winter verabschieden."



Personalien: Nur die ohnehin bereits länger fehlenden Akteure können nicht auflaufen.







Dominik Marold (Sportlicher Leiter SV Oberpolling): "Die bittere Niederlage gegen Hofkirchen sitzt natürlich tief. Wenn wir in Schalding - vermutlich auf Kunstrasen - etwas holen wollen, müssen wir voll da sein. Als klarere Außenseiter wäre für uns ein Punkt auf alle Fälle ein Erfolg."



Personalien: Awaiz Raza und Jonas Haupt können nicht mitwirken.





