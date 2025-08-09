Waldkirchen feiert Heimdreier - Unentschieden in Mauth und Grafenau

Sven Halfar (Trainer TSV Waldkirchen): "Wir sind gut ins Spiel gestartet, haben dann relativ früh das 1:0 nach einem Standard kassiert. In der Folge sind aber postwendend mit dem 1:1 zurück gekommen und müssen da auch relativ schnell das zweite Tor nachlegen. Andererseits hatten wir auch Glück, dass der Schiedsrichter auf der anderen Seite einen Vorteil abgepfiffen hat - da war Obernzell eigentlich schon frei vorm Tor durch. Über 90 Minuten haben wir aber gut dagegen gehalten, hätten dann in Überzahl auch das 4:1 nachlegen sollen, dann wäre das ganze auch ungefährdet gewesen. So kriegen wir noch den 3:2-Anschluss und es wird nochmal eng. Aber insgesamt waren das heute verdiente drei Punkte und eine gute Leistung."