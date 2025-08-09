Waldkirchen feiert Heimdreier - Unentschieden in Mauth und Grafenau

Drei Spiele und insgesamt 15 Tore boten die Samstagsduelle des 5. Spieltags in der Bezirksliga Ost den hitzegeplagten Zuschauern. Während der TSV Waldkirchen als einziges Team mit seinem 3:2-Heimerfolg gegen den FC Obernzell-Erlau einen Sieg einfahren konnte, trennten sich der TSV Mauth und der SV Hofkirchen - dank einem Last-Minute-Ausgleich der Gäste - mit einem 2:2-Unentschieden. In der torreichsten Partie des Nachmittags kamen aber auch der TSV Grafenau und der SV Garham nicht über ein 3:3-Unentschieden hinaus.
Sven Halfar (Trainer TSV Waldkirchen): "Wir sind gut ins Spiel gestartet, haben dann relativ früh das 1:0 nach einem Standard kassiert. In der Folge sind aber postwendend mit dem 1:1 zurück gekommen und müssen da auch relativ schnell das zweite Tor nachlegen. Andererseits hatten wir auch Glück, dass der Schiedsrichter auf der anderen Seite einen Vorteil abgepfiffen hat - da war Obernzell eigentlich schon frei vorm Tor durch. Über 90 Minuten haben wir aber gut dagegen gehalten, hätten dann in Überzahl auch das 4:1 nachlegen sollen, dann wäre das ganze auch ungefährdet gewesen. So kriegen wir noch den 3:2-Anschluss und es wird nochmal eng. Aber insgesamt waren das heute verdiente drei Punkte und eine gute Leistung."
Alexander Adam (Trainer TSV Grafenau): "Für die Temperaturen war es von beiden Seiten ein sehr starkes und schnelles Bezirksligaspiel. Beide Teams haben spielerisch überzeugt. Wir hatten nur vor der Halbzeit das Problem, dass wir etwas aus dem Tritt gekommen sind und dann auch zwei Traumtore kassiert haben. In der zweiten Halbzeit haben wir ein richtig starkes Spiel gemacht und waren nach dem 2:2-Ausgleich auch wieder am Drücker. Wir verschulden durch einen individuellen Fehler eine Ecke, für die sich der Gegner belohnt. Wir sind auf den Ausgleich gegangen und konnten uns den noch erkämpfen - insgesamt ist das 3:3 okay, aber für die Leistung hätte auch durchaus ein Sieg rausspringen können."
Thomas Hidringer (Trainer SV Hofkirchen): "Heute lief es eigentlich sehr ähnlich wie letzte Woche: Wir waren in der ersten Halbzeit schlecht, verschlafen die ersten 45 Minuten, sind dann im zweiten Durchgang aber klar besser und verdienen uns so noch einen Punkt. Mauth war uns spielerisch klar überlegen und hat auch ein paar Chancen liegen lassen. Wir haben dann zur zweiten Halbzeit umgestellt und zweimal gewechselt und dann auch verdient noch einen Punkt geholt. Wenn es anders läuft, dann machen wir vielleicht noch eins, aber insgesamt sind wir mit dem 2:2 zufrieden."