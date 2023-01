Waldkappel möchte zum Start da sein Ein Zugang ist bereits fix

Der TSV Waldkappel steckt in Abstiegsnöten. Und nicht nur deshalb wird es gleich zum Start ins neue Fußballjahr sehr ernst für den Kreisoberligisten. Denn zum Auftakt Anfang März stehen die Spiele gegen die SG Abterode/Eltmannshausen (Tabellenzehnter) und beim Tabellenschlusslicht SG Frieda Schwebda Aue an.

Diese so genannten "Sechs-Punkte-Spiele" werden einigen Aufschluss darüber geben, wo die Reise des TSV bis zum Sommer hingeht. Der 1. Vorsitzende und Sportdirektor, Henrik Stöber, gibt die Marschrichtung vor: "Jetzt heißt es, so schnell wie möglich die Punkte für den Klassenerhalt zu holen."

Bislang ist der Transfer von Robin Brack offiziell. Der beidfüßige Angreifer kommt vom A-Ligisten Wickenrode, wo er in der laufenden Spielzeit nur auf vier Eisätze kam. Ein weiterer Transfer steht im Raum. "Wir stehen derzeit in Gesprächen und vielleicht tut sich noch etwas im Monat Januar", betont Stöber zuversichtlich. "Und wir hoffen, dass die Langzeitverletzten (Kapitän Tim Rommel und Stürmer Henrik Schiller) zum Rückrundenauftakt wieder zur Verfügung stehen."

Ende Januar startet die Vorbereitung. Aber schon seit Dezember trainiert das Team einmal pro Woche draußen und einmal in der Halle, um in der langen Pause nicht aus dem Tritt zu kommen. Denn es gilt, in den nächsten rund 30 Tagen den Grundstein für den Klassenerhalt zu legen. Und das geht laut Stöber vor allem "über Arbeit". Geplant sind zudem vier Testspiele auf Kunstrasen in Reichensachsen.