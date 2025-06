Waldhof Spechthausen: Meisterhafter Endspurt, Vorfreude aufs Jubiläum

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Brandenburg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an brandenburg@fupa.net

Der SV Waldhof Spechthausen, ein engagierter Dorfverein aus dem Eberswalder Stadtteil, hat allen Grund zur Freude. In der abgeschlossenen Saison krönte sich die Mannschaft zum Meister der ersten Kreisklasse Ost Oberhavel/Barnim und sicherte sich damit den verdienten Aufstieg in die Kreisliga Oberhavel/Barnim. Dieser sportliche Erfolg ist das Ergebnis harter Arbeit, Teamgeist und eines einzigartigen Vereinslebens, gekrönt von einer beeindruckenden Aufholjagd.

Die Rückrunde war davon geprägt, dass sich alle Spieler mit außerordentlichem Kampfgeist und unbedingtem Willen zum Sieg für das Team einsetzten und so ungeschlagen blieben. Der entscheidende Wendepunkt war der Sieg im direkten Duell beim Konkurrenten in Brodowin, der letztendlich den Weg zur verdienten Meisterschaft ebnete.

Was den SV Waldhof Spechthausen besonders auszeichnet, ist seine gelebte Heterogenität und das starke Miteinander, das weit über das Spielfeld hinausgeht. Spieler unterschiedlichster Herkunft, darunter aus Albanien, Tschetschenien, Russland, Usbekistan und Kasachstan, bilden eine starke Gemeinschaft, in der jeder für den anderen einsteht. Dieses Engagement füreinander ist tief in der Vereinskultur verwurzelt und wird über Generationen hinweg von den Dorfbewohnern und Mitgliedern getragen.

Großes Jubiläumsfest am Horizont: 30 Jahre SV Waldhof Spechthausen

Die Feierlichkeiten nehmen jedoch kein Ende, denn ein weiteres großes Ereignis steht unmittelbar bevor: Am Samstag, den 14. Juni 2025, feiert der SV Waldhof Spechthausen sein 30-jähriges Bestehen. Dieses besondere Jubiläum wird mit einem großen Festtag auf dem Sportplatz Spechthausen zelebriert, zu dem alle Interessierten herzlich eingeladen sind.

Das Programm verspricht Unterhaltung für die ganze Familie und Fußballbegeisterte:

* 10:00 Uhr: Treffpunkt zum Waldhof Cup, einem Kleinfeld-Turnier, bei dem 10 Mannschaften um den begehrten Pokal kämpfen werden.

* 11:00 Uhr: Offizieller Beginn der 30 Jahre Jubiläumsfeier mit zahlreichen Attraktionen:

* Hüpfburg für die kleinen Gäste

* Menschenkicker für spaßige Duelle

* Minipizza von "PachaMama"

* Eisstand von "Heegermühler Eis"

* Grillstand und Bierwagen für das leibliche Wohl

* Ab 18:00 Uhr: Große Aftershow-Party mit:

* Live-Musik von der Band ISSO

* Einer spektakulären Feuershow der "Flying Sparks"

* Musik und Stimmung mit DJ VAN AHLEN

Der SV Waldhof Spechthausen blickt stolz auf eine denkwürdige Saison mit einem meisterhaften Endspurt zurück und voller Vorfreude auf ein unvergessliches Jubiläumsfest. Es ist eine wunderbare Gelegenheit, die Gemeinschaft zu feiern, den Aufstieg zu würdigen und gemeinsam auf drei Jahrzehnte Vereinsgeschichte anzustoßen.

Für den neuen Kader sind zwar auch altersbedingte Abgänge zu verzeichnen, doch besteht die große Hoffnung, dass insbesondere durch den Aufstieg engagierte und leistungsorientierte Fußballspieler den SV Waldhof Spechthausen als neue, attraktive Anlaufstelle sehen werden.

Der Verein betont weiterhin seine Offenheit und sucht engagierte Menschen, die Lust haben, sich in den verschiedenen Sparten aktiv einzubringen oder den Männerbereich im Fußball zu verstärken. Jeder ist beim SV Waldhof Spechthausen willkommen – Spaß, Freude und ein lebendiges Gemeinschaftsgefühl sind garantiert und werden aktiv gelebt. Das Ziel für die neue Saison ist es, in der Kreisliga zu bestehen und dabei weiterhin Spaß und Freude am Sport und am gelebten Miteinander zu haben.