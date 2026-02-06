Waldhof Mannheim trifft, SSV Ulm rennt dann an: Spatzen verlieren 1:2

Der SSV Ulm 1846 Fußball reist mit dem Ziel nach Mannheim, den nächsten Schritt im Abstiegskampf zu machen. Doch am Ende steht eine schmerzhafte 1:2-Niederlage beim SV Waldhof Mannheim.

Mit zunehmender Spielzeit findet Ulm besser hinein. In der 26. Minute boxt Waldhof-Keeper Thijmen Nijhuis eine Hereingabe von Leon Dajaku aus dem Strafraum, trifft dabei aber den Kopf des einlaufenden Dennis Chessa. Der Ball fliegt am Tor vorbei – eine Szene, die zeigt, wie nah Ulm am ersten Treffer dran ist.

Die Partie beginnt ausgeglichen, aber Waldhof setzt früh ein Zeichen. Bereits in der 5. Minute fliegt nach einer Flanke aus dem linken Halbfeld der Ball zu Sanoussy Ba, der völlig frei vor dem Ulmer Tor auftaucht. Sein Abschluss geht jedoch deutlich vorbei. Ein erster Moment, der den Spatzen zeigt, wie wachsam sie sein müssen.

Nur wenige Minuten später wird es erneut gefährlich: Abu-Bekir Ömer El-Zein legt auf Mirnes Pepic ab, der direkt in den Strafraum zu Leon Dajaku spielt. Dajaku kommt aus spitzem Winkel zum Abschluss, doch Thijmen Nijhuis boxt den Ball zur Ecke. Ulm ist jetzt voll da, spielt mutig nach vorne, sucht die Lücke.

Mannheim schlägt eiskalt zu

Doch wie so oft entscheidet nicht die bessere Phase, sondern die größere Effizienz. In der 33. Minute fällt das 1:0 für Mannheim. Nach einem steilen Pass läuft Felix Lohkemper aufs Tor zu, umkurvt den herausstürmenden Max Schmitt und schiebt den Ball ins Tor. Ein Nackenschlag für die Spatzen, die bis dahin gut im Spiel waren.

Ulm versucht zu antworten, doch Mannheim bleibt gefährlich

Ulm sucht nach einer Reaktion. In der 41. Minute zieht Max Julian Brandt nach einer geklärten Ecke aus großer Entfernung volley ab. Der Schuss hätte gefährlich aufs Tor kommen können, wird aber abgeblockt.

Dann folgt der nächste bittere Moment kurz vor der Pause: In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit schickt Arianit Ferati Kushtrim Asallari. Asallari schlenzt den Ball aus zehn Metern an Max Schmitt vorbei ins Tor. In der 45.+4 steht es plötzlich 0:2 – ein Spielverlauf, der aus Ulmer Sicht brutal ist.

Halbzeit: Ulm im Rückstand

Zur Pause liegt der SSV Ulm 1846 Fußball mit 0:2 hinten. Die Partie war ausgeglichen, doch Mannheim nutzt seine Chancen. Für Ulm bleibt das Gefühl, dass mehr möglich gewesen wäre.

Ulm übernimmt nach der Pause die Kontrolle

Nach dem Seitenwechsel zeigt Ulm ein anderes Gesicht. Die Spatzen dominieren die zweite Halbzeit und kommen früh zu Chancen. In der 57. Minute spielt Max Julian Brandt einen Steckpass auf Lukas Mazagg, der aus spitzem Winkel abschließt. Der Ball geht knapp am linken Pfosten vorbei.

In der 64. Minute versucht es Lukas Mazagg erneut, wieder aus spitzem Winkel, doch diesmal fliegt der Ball weit über das Tor. Ulm drückt, Ulm rennt an – und die Partie kippt immer mehr in Richtung der Spatzen.

Brandt bringt Ulm zurück ins Spiel

Dann endlich der Moment, der das Spiel noch einmal öffnet: In der 66. Minute trifft Max Julian Brandt zum 2:1. Abu-Bekir Ömer El-Zein spielt den Ball nach links zu Brandt, der aus 18 Metern abzieht. Die Kugel geht an Thijmen Nijhuis vorbei ins Tor. Ulm lebt wieder, die Hoffnung ist zurück, das Spiel wird emotional und intensiv.

Rote Karte bringt zusätzliche Spannung

In der Schlussphase eskaliert eine Szene, die dem Spiel endgültig Feuer gibt. In der 86. Minute kommt es nach einem Zweikampf zwischen Streli Mamba und Niklas Hoffmann zu einer verbalen Auseinandersetzung. Niklas Hoffmann sieht daraufhin die rote Karte. Mannheim muss die letzten Minuten in Unterzahl überstehen.

Ulm wirft alles nach vorne – doch der Ausgleich fällt nicht

Ulm setzt in den letzten Minuten alles auf eine Karte. Nach einer Ecke und viel Gerangel kommt Dennis Dressel zum Abschluss, doch Oluwaseun Ogbemudia klärt den Ball auf der Linie. Der Ausgleich liegt in der Luft.

Kurz darauf erneut eine Ecke: Dennis Chessa bringt den Ball herein, wieder kommt Dennis Dressel an den Ball, diesmal per Kopf – und die Kugel knallt an die Latte.

Abpfiff und Enttäuschung

Nach 90 Minuten endet die Partie mit 2:1 für den SV Waldhof Mannheim. Die Spatzen haben nach der Pause alles investiert, Chancen erspielt, Druck aufgebaut, Mannheim tief reingedrückt – doch am Ende fehlt der letzte Schritt zum Punktgewinn.

Fazit und Ausblick

In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit nutzt der SV Waldhof Mannheim seine Chancen konsequent, während der SSV Ulm 1846 Fußball seine Möglichkeiten nicht verwerten kann. So steht es zur Pause 0:2. Nach dem Seitenwechsel dominieren die Spatzen das Spiel deutlich. Max Julian Brandt bringt Ulm mit seinem Treffer in der 66. Minute zurück, danach folgen Chancen im Minutentakt. Doch trotz einer Roten Karte gegen Niklas Hoffmann und großer Möglichkeiten – darunter ein Lattentreffer von Dennis Dressel – gelingt der Ausgleich nicht mehr.

Am Sonntag, 15.02.2026, um 16.30 Uhr geht es für den SSV Ulm 1846 Fußball daheim weiter gegen Alemannia Aachen.