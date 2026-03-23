Waldhof Mannheim spielt 2:2, SSV Reutlingen und Großaspach siegen

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die Begegnung zwischen dem TuS Ergenzingen und der SG Sonnenhof Großaspach war geprägt von einem außergewöhnlichen Timing der Gäste, das die Hausherren vor große moralische Herausforderungen stellte. Ergenzingen wurde in beiden Spielhälften regelrecht kalt erwischt. Kaum hatte der Unparteiische die Partie in der ersten Minute freigegeben, zappelte der Ball bereits im Netz der Gastgeber. Großaspach nutzte die allererste Unkonzentriertheit in der Hintermannschaft der Heimelf eiskalt zur 0:1-Führung aus. Wer darauf gehofft hatte, dass sich Ergenzingen nach dem Pausentee neu sortieren würde, sah sich bitter enttäuscht. In der 46. Minute schlugen die Gäste erneut blitzschnell zu und erhöhten auf 0:2. Diese beiden Treffer zu den jeweils denkbar ungünstigsten Zeitpunkten zogen dem TuS Ergenzingen spürbar den Stecker. In der Folge agierte Großaspach äußerst abgeklärt, kontrollierte das Tempo und brachte den Vorsprung ohne größere Probleme über die Zeit, während die Bemühungen der Hausherren meist am stabilen Abwehrriegel der Gäste scheiterten.

FC-Astoria Walldorf – Freiburger FC 1:1

Eine Punkteteilung der Sorte „hart erarbeitet“ gab es beim Aufeinandertreffen zwischen dem FC-Astoria Walldorf und dem Freiburger FC zu sehen. Nachdem die erste Halbzeit noch ohne zählbaren Erfolg für beide Offensivreihen verstrichen war und sich das Geschehen primär im hart umkämpften Mittelfeld abspielte, nahm die Partie nach dem Wiederanpfiff deutlich an Fahrt auf. Leonhard Balkow brachte die Walldorfer in der 51. Minute mit einer entschlossenen Einzelaktion in Front und sorgte damit für großen Optimismus bei seiner Mannschaft. Freiburg bewies jedoch eine beachtliche Moral und ließ sich von dem Rückstand nicht aus dem Konzept bringen. Die Breisgauer erhöhten in der Schlussphase spürbar den Druck und belohnten sich schließlich in der 73. Minute, als Henry Lay die Übersicht behielt und den Ausgleich markierte. In der verbleibenden Spielzeit suchten beide Mannschaften zwar noch den entscheidenden Punch, doch letztlich blieb es beim Remis in einer insgesamt sehr ausgeglichenen Begegnung.

VfR Aalen – TSG Balingen 0:0

Wer beim Spiel zwischen dem VfR Aalen und der TSG Balingen auf ein torreiches Spektakel gehofft hatte, wurde eines Besseren belehrt, denn hier regierten die Abwehrreihen über die gesamte Distanz. Über 90 Minuten hinweg neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend, wobei klare Einschussmöglichkeiten auf beiden Seiten eine absolute Seltenheit blieben. Es entwickelte sich eine taktisch geprägte Begegnung, in der keine Seite das letzte Risiko eingehen wollte, um nicht in einen entscheidenden Konter zu laufen. Trotz intensiver Zweikämpfe und viel Laufarbeit endete die Partie torlos mit einem Unentschieden. Während die Defensivabteilungen beider Teams dies als Erfolg für ihre Stabilität verbuchen können, hatten die Angreifer auf beiden Seiten einen schweren Stand gegen die jeweils gut organisierten Hintermannschaften. Am Ende stand eine gerechte Punkteteilung, die vor allem die disziplinierte Abwehrarbeit beider Vertretungen widerspiegelte.

Bahlinger SC – SV Waldhof Mannheim 2:2

In Bahlingen entwickelte sich ein wahrer Krimi mit einer beeindruckenden moralischen Leistung der Hausherren gegen die favorisierten Gäste vom SV Waldhof Mannheim. Die Kurpfälzer präsentierten sich zunächst als das abgeklärtere Team und gingen in der 20. Minute mit 0:1 in Führung. Der Bahlinger SC kam jedoch mit extrem viel Energie aus der Kabine und glich durch Nico Gäßler in der 50. Minute unter großem Jubel aus. Die Freude währte allerdings nur Sekunden, da Mannheim fast im direkten Gegenzug in der 53. Minute erneut zuschlug und die Führung wiederherstellte. Die Gastgeber steckten jedoch zu keinem Zeitpunkt auf und warfen in der hochemotionalen Schlussphase alles nach vorne. Diese Beharrlichkeit wurde schließlich in der 87. Minute belohnt, als Steven Gallus zum viel umjubelten 2:2-Endstand traf. Damit entriss Bahlingen den Waldhöfern den sicher geglaubten Sieg in den letzten Augenblicken und sicherte sich einen hochverdienten Zähler.

SG HD-Kirchheim – SSV Reutlingen 1:2

Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die Beteiligten bei der Begegnung der SG HD-Kirchheim gegen den SSV Reutlingen. Reutlingen erwischte den deutlich besseren Start und ging bereits in der 9. Minute durch Andrija Milenkovic in Führung, was die taktischen Pläne der Kirchheimer früh über den Haufen warf. Die Hausherren kämpften sich jedoch verbissen zurück in die Partie und belohnten sich unmittelbar nach dem Seitenwechsel mit dem Ausgleich durch Til Huber in der 50. Minute. Das Spiel stand in der Folge auf des Messers Schneide, wobei beide Teams mit offenem Visier agierten und leidenschaftlich auf den Siegtreffer drängten. Das glücklichere Ende hatte schließlich der SSV Reutlingen für sich: In der 86. Minute markierte Mika Stauß den entscheidenden Treffer zum 1:2-Auswärtssieg. Während Reutlingen den späten Erfolg ausgelassen feierte, stand die SG Heidelberg-Kirchheim trotz einer kämpferisch starken Leistung am Ende mit leeren Händen da.

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