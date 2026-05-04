Waldhof Mannheim gewinnt 5:4, Großaspach mit 1:1, VfR Aalen verliert

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Was sich abspielte, war nichts für schwache Nerven – ein absoluter Wahnsinn! Mannheim startete furios und führte bereits nach neun Minuten mit 2:0 (1., 9.). Doch die U19 der TSG Balingen bewies eine Moral aus Stahl: Elyasa Isik (13.) und Niklas Bender (26.) glichen die Partie zum 2:2 aus. Kurz vor der Pause schlug der Waldhof erneut doppelt zu (41., 43.) und stellte auf 4:2. Wer dachte, die Messe sei gelesen, sah sich getäuscht. In der Schlussphase kämpften sich die Balinger durch Oktay Yalcinkaya (74.) und Leonard Phiaphakdy (83.) sensationell zum 4:4 zurück. Die Freude währte jedoch nur zwei Minuten, denn Mannheim erzielte in der 85. Minute den entscheidenden Treffer zum 5:4-Endstand. Ein Spiel, das sicher in die Geschichtsbücher dieser Saison eingehen wird.

Am Kaiserstuhl erlebten die Zuschauer eine wahre Machtdemonstration des Bahlinger SC. Die Hausherren legten los wie die Feuerwehr: Maxence Costes eröffnete bereits in der 4. Minute den Torreigen. Reutlingen wehrte sich zwar kurzzeitig und kam durch Andrija Milenkovic (19.) zum Ausgleich, doch dann brachen die Dämme. Dorint Berisha (31.), Ethan Lilian Sittler (33.) und Ivano Mrkonjic in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) sorgten für eine komfortable 4:1-Pausenführung. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Bahlingen hungrig. Henry Leber (51.) und erneut Maxence Costes (75.) schraubten das Ergebnis auf 6:1 hoch. Den Schlusspunkt setzte Reutlingens Andrija Milenkovic (85.) mit seinem zweiten Treffer, der allerdings nur noch Ergebniskosmetik bedeutete.

TuS Ergenzingen – TSG 62/09 Weinheim 4:2

In Ergenzingen sahen die Fans eine abgeklärte Vorstellung der Hausherren, die jedoch bis zum Ende gefordert wurden. Elvan Sokoli (12.) und Linus Hellstern (35.) brachten den TuS mit 2:0 in Front, ehe Weinheim durch Jakob Reichert (40.) kurz vor der Pause den Anschluss fand. Doch Ergenzingen antwortete prompt: Kristof Petes-Varga stellte in der 45. Minute den alten Abstand wieder her. Im zweiten Durchgang warf Weinheim noch einmal alles nach vorne und kam durch Manuel Schmitt (79.) auf 3:2 heran. Die Hoffnung auf einen Punktgewinn zerstörte schließlich Luca Fenchel, der tief in der Nachspielzeit (90.+6) einen Konter zum 4:2-Endstand vollendete.

SG Sonnenhof Großaspach – Freiburger FC 1:1

Im Fautenhau entwickelte sich ein taktisch geprägtes Duell auf Augenhöhe, bei dem die Entscheidung bereits in der ersten Halbzeit fiel. Der Freiburger FC kam etwas besser in die Partie und ging in der 25. Minute durch Yanick Batsch mit 0:1 in Führung. Die Dorfklub-Kicker zeigten sich jedoch unbeeindruckt und suchten sofort die Antwort. Die Belohnung folgte nur acht Minuten später, als Cayan Demirköprü (33.) den Ausgleich zum 1:1 markierte. In der restlichen Spielzeit neutralisierten sich beide Teams weitestgehend im Mittelfeld.

VfR Aalen – FC-Astoria Walldorf 0:1

In Aalen sahen die Zuschauer ein klassisches Geduldsspiel, das erst in der sprichwörtlichen letzten Minute entschieden wurde. Über weite Strecken neutralisierten sich die Defensivreihen beider Mannschaften, und vieles deutete auf ein torloses Unentschieden hin. Doch Walldorf bewies den längeren Atem und den nötigen Riecher. In der 89. Minute war es Leonhard Balkow, der den „Lucky Punch“ zum 0:1 für die Astoria setzte. Aalen warf in der Nachspielzeit zwar noch einmal alles nach vorne, konnte die bittere Last-Minute-Niederlage aber nicht mehr abwenden.

+++

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

+++