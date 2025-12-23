Waldhilsbach und Trainer Gärtner beenden Zusammenarbeit im Sommer

Der SV 08 Waldhilsbach wird die Zusammenarbeit mit seinem Trainer Jan Gärtner zum Ende der laufenden Saison im Sommer beenden. Damit endet eine zweijährige, äußerst erfolgreiche und prägende Amtszeit, die den Verein sportlich wie strukturell deutlich vorangebracht hat. Auch die Zusammenarbeit mit Co-Trainer Marco Sarközi wird nicht fortgeführt.

Die Trennung ist ausdrücklich keine Entscheidung gegen das aktuelle Trainerteam, sondern eine bewusste Entscheidung FÜR einen neuen sportlichen Impuls. Die sportliche Leitung möchte zur kommenden Saison neue Wege gehen und frische Ideen in die sportliche Ausrichtung einbringen.

Ein zentraler Bestandteil der zukünftigen Ausrichtung des SV08 wird ein noch stärkerer Fokus auf junge Spieler aus der Region sein. Darüber hinaus soll die regionale Vernetzung weiter ausgebaut werden, um nachhaltige Strukturen zu schaffen und die Identifikation mit dem Verein langfristig zu stärken.



In den vergangenen zwei Jahren haben Jan und Marco mit klarer sportlicher Idee, hoher Fachkompetenz und großem persönlichen Einsatz eine nachhaltige Aufbauarbeit geleistet. Der überraschende Aufstieg in die Kreisliga war dabei ein herausragender Meilenstein und ein Erfolg, den dem Team vor der Saison die Wenigsten zugetraut hatten. Auch in der aktuellen Spielzeit zeigt sich die positive Entwicklung eindrucksvoll: Die Mannschaft hat sich kontinuierlich gesteigert und besitzt derzeit sehr gute Chancen, den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu sichern.



Der Verein bedankt sich ausdrücklich für das große Engagement, das Vertrauen in die Mannschaft und die jederzeit konstruktive Zusammenarbeit. Vorstand, Spielausschuss, Spieler und Umfeld wissen die geleistete Arbeit sehr zu schätzen.

Der gemeinsame Fokus liegt nun voll und ganz auf dem Endspurt der Saison. Ab dem Vorbereitungsstart im Januar soll gemeinsam alles darangesetzt werden, den Klassenerhalt zu sichern und damit den erfolgreichen zwei Jahren die verdiente Krone aufzusetzen.



Der SV 08 Waldhilsbach wünscht seinen Trainern für die sportliche und persönliche Zukunft schon jetzt alles Gute und bedankt sich für zwei intensive, erfolgreiche und unvergessliche Jahre.

Über die Nachfolgeregelung wird der SV08 zu gegebener Zeit informieren.