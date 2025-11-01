 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Waldhausen verpasst Sprung auf Rang zwei – Ahmeti erlöst Geislingen

Landesliga Württemberg, Staffel 2: Die Übersicht aller Partien des 12. Spieltags

Verlinkte Inhalte

LL Württemberg St. 2
FV Sontheim
TSV Köngen
1.FC Eislin.
Echterdingen

In der Landesliga, Staffel 2, wurde heute der 12. Spieltag fortgesetzt. Während der SV Waldhausen im Heimspiel gegen den TSV Bad Boll nur zu einem Unentschieden kam, feierte der SC Geislingen einen Last-Minute-Erfolg und sammelte wertvolle Punkte im Abstiegskampf.

---

Gestern, 19:30 Uhr
TSV Köngen
TSV KöngenTSV Köngen
TSV Bernhausen
TSV BernhausenTSV Bernhsn
2
1
Abpfiff

Im Spitzenspiel gelang es dem TSV Köngen sich weiter abzusetzen. Mit dem Pausenpfiff sorgte Toni Panne (45.) per Kopfball für die Führung des Spitzenreiters. Nach einer Stunde sorgte Mihael Tomic (61.) für den Ausgleich, doch Köngen hatte drei Minuten später die schnelle Antowrt parat: Yannik Kögler erzielte nach Vorlage von Daniel Zimmermann mit seinem neunten Saisontor den 2:1-Siegtreffer.

---

Gestern, 19:30 Uhr
VfL Sindelfingen
VfL SindelfingenSindelfingen
TV Echterdingen
TV EchterdingenEchterdingen
3
2

Im zweiten Flutlichtspiel jubelte der VfL Sindelfingen ganz spät. Für die Führung der Hausherren sorgte Bünyamin Bakacs (7.), doch diese hatte nicht lange Bestand. Nach 25 Minuten glich Echterdingen durch Laurenziu-Gheorghita Biemel aus. Nach dem Seitenwechsel traf Andre Simao (50.) zum 2:1 für den VfL, doch wieder hatte der TVE die schnelle Antwort parat: Flon Ajvazi (58.) netzte zum 2:2. Nach einer roten Karte von Tahir Bahadir (71.) mussten die Hausherren die Partie in Unterzahl beenden. Doch trotz dessen gelang Sindelfingen in der Nachspielzeit durch Rion Gashi der umjubelte Siegtreffer.

---

Heute, 14:30 Uhr
SV Waldhausen
SV WaldhausenSV Waldhsn.
TSV Bad Boll
TSV Bad BollTSV Bad Boll
1
1
Abpfiff

In einer intensiven Partie trennten sich Waldhausen und Bad Boll mit 1:1. Die Gäste gingen nach 25 Minuten durch ein Eigentor von Leon Weber in Führung. Doch der SV Waldhausen zeigte Moral und kam kurz vor der Pause zum Ausgleich: Niklas Schwarzer traf in der zweiten Minute der Nachspielzeit (45.+2) zum 1:1. Beide Mannschaften suchten nach der Pause den Sieg.

---

Heute, 14:30 Uhr
SC Geislingen
SC GeislingenSC Geisling.
FV Spfr Neuhausen
FV Spfr NeuhausenFV Spfr Neuh
1
0
Abpfiff

Der SC Geislingen siegt in letzter Sekunde. In einem umkämpften Spiel sah lange alles nach einem torlosen Remis aus, ehe Florijan Ahmeti in der ersten Minute der Nachspielzeit (90.+1) den entscheidenden Treffer erzielte. Mit dem späten 1:0-Sieg feierte Geislingen den dritten Saisonsieg und sammelte wichtige Punkte im Abstiegskampf. Für Neuhausen war es eine bittere Niederlage.

---

Morgen, 14:30 Uhr
TSVgg Plattenhardt
TSVgg PlattenhardtPlattenhardt
FV Sontheim/Brenz
FV Sontheim/BrenzFV Sontheim
14:30

Der Aufsteiger auf Rang zwölf (10 Punkte, 9:25) erwartet das Schlusslicht ohne Zähler (0 Punkte, 4:36). Stabilität gegen Durchbrüche über die Flügel dürfte zur Leitfrage werden.

Morgen, 14:30 Uhr
MTV Stuttgart
MTV StuttgartMTV Stgt
TSGV Waldstetten
TSGV WaldstettenWaldstetten
14:30

Der Fünfzehnte (7 Punkte, 21:35) trifft auf den Vierten (22 Punkte, 26:17). Setzt sich die bessere Statik der Gäste durch, braucht der Gastgeber Konterdisziplin, um im Spiel zu bleiben.

Morgen, 14:30 Uhr
1. FC Eislingen
1. FC Eislingen1.FC Eislin.
SV Böblingen
SV BöblingenSV Böblingen
14:30

Der Aufsteiger auf Platz drei (22 Punkte, 28:16) misst sich mit einem Gegner aus dem sicheren Mittelfeld (Zehnter, 17 Punkte, 24:12). Die Heimelf bringt mehr Durchschlagskraft ein, der Gast Stabilität in der Defensive.

Morgen, 15:00 Uhr
GSV Maichingen
GSV MaichingenMaichingen
TSV Ehningen
TSV EhningenTSV Ehningen
15:00

Der Elfte (12 Punkte, 24:23) empfängt den Sechsten (20 Punkte, 29:13). Es ist ein Duell zwischen ordentlicher Torgefahr auf beiden Seiten und einer klareren Defensivbilanz beim Favoriten.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 01.11.2025, 16:42 Uhr
Timo BabicAutor