Waldhaus zieht gegen Andelsbach in die nächste Runde ein

Spätestens nach dem Doppelschlag kurz nach der Pause durch Bächle und Kunzelmann durfte Waldhaus fest mit dem Viertelfinale planen. Doch bereits zuvor wurde der Gastgeber seiner Favoritenrolle gerecht und zeigte über weite Strecken ein ansehnliches Spiel. Andelsbach zeigte immer wieder offensive Anzeichen, liess aber oft den entscheidenden Pass in die Spitze vermissen. Zahlreiche Unachtsamkeiten und Fehlpässe im defensiven Mittelfeld führten zudem oft zu brenzligen Situationen. Absoluter Schwachpunkt war an diesem Abend aber auch die mangelhafte Verteidigung bei gegnerischen Ecken. Am Ende zog der Bezirkligist aus Waldhaus dementsprechend völlig verdient in die nächste Runde ein.

Der SV Waldhaus liess das ganze Spiel über eine gut eingespielte Taktik erkennen, mit der sie die Spvgg Andelsbach oft in Bredouille brachten. Die Gastgeber kombinierten sich mit mehreren Anspieloptionen ruhig und überlegt durch die Gegnerschaft. Von dort aus zündeten sie den Turbo und überrumpelten die letzte Abwehrreihe. So auch beim ersten gefährlichen Angriff nach nur drei Minuten. Der spätere Torschütze zum 1:0, Fabian Zumkeller, überrannte die Abwehr und schlug den Ball flach durch den gesamten 16er. Da kein Andelsbacher Verteidiger dazwischen ging, musste Isele das erste Mal parieren. Nur kurze Zeit später kopierte Zumkeller den Angriff noch einmal, verzichtete aber auf den Pass und legte den Ball gezielt ins lange Eck selbst ein. Andelsbach und Waldhaus wechselten sich anschliessend mit einzelnen Offensivaktionen ab, wobei Waldhaus stets gefährlicher war. Kurz vor der Pause entdeckte Waldhaus dann die Wunderwaffe gegen den heutigen Gegner – der Eckball. Yannick Schäfer war nach einem unglücklichen Klärungsversuch hellwach und knallte den Ball samt Pfosten ins Tor. Eine kleine Hoffnung auf ein Comeback gab es nur Sekunden später durch Felix Schmidle, der auf 1:2 verkürzen konnte, es sollte aber beim einzigen Andelsbacher Tor bleiben.