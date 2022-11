Du wirst automatisch weitergeleitet...

Foul oder nicht? Der Burgsolmser Fabian Dietz (l.) wäscht seine Hände in Unschuld, Joel Kücükkaplan vom SC Waldgirmes aber strauchelt. Am Ende eines temporeichen Derbys teilen sich beide Mannschaften in der A-Junioren-Verbandsliga die Punkte. (© Janina Benner)

Waldgirmes und Burgsolms betreiben Werbung für Jugendfußball Teaser JUGEND: +++ Das Derby der beiden Topteams der Fußball-A-Junioren-Verbandsliga wurde mit Spannung erwartet. Beide Mannschaften lieferten sich temporeiches Duell, bei dem ein Spieler... +++ WETZLAR - In der Fußball-A-Junioren-Verbandsliga ist es an diesem Wochenende zum mit Spannung erwarteten Derby zwischen dem SC Waldgirmes und dem FC Burgsolms gekommen. Nach einem temporeichen Spiel trennen sich beide Team mit einem 1:1 (1:0)-Unentschieden, mit dem beide Trainer leben konnten. Bei den C-Junioren erkämpfte sich Aufsteiger JSG Burgsolms einen verdienten 3:0 (1:0)-Heimdreier gegen die JFV Bad Soden-Salmünster. In der D-Junioren-Gruppenliga trennte sich der RSV Büblingshausen 0:0 von der JFV FC Aar. Bei den Juniorinnen besiegte der FSV Hessen Wetzlar im Hessenligaduell die MSG Bad Vilbel mit 4:1 (3:0). Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.