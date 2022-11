Waldgirmes U 23: Eine Frage der Einstellung Teaser VL MITTE: +++ Der Fußball-Verbandsligist hat gegen Eltville "sportlich enttäuscht". Nun geht es um Wiedergutmachung gegen Niedernhausen - auch mit Blick auf das Restprogramm bis zur Winterpause +++

LAHNAU-WALDGIRMES - Es ist nicht die erste Niederlage für Fußball-Verbandsligist SC Waldgirmes U 23 in dieser Spielzeit gewesen. Doch das deutliche 1:4 beim Liga-Schlusslicht, das damit erst den zweiten Sieg überhaupt feierte, wirkt nach. "In Eltville ist sehr, sehr viel schief gelaufen. Unseren Saisonauftakt gegen den VfB Marburg mal außen vor gelassen, war es das erste Spiel, in dem wir auf ganzer Linie sportlich enttäuscht haben", redet SCW-Trainer Thorsten Schäfer Klartext. "Wir im Trainerteam, aber auch alle Spieler waren sich im Dienstagstraining einig, dass es nicht an einzelnen Akteure oder der falschen Taktik, sondern einzig und allein an der Einstellung lag", so Schäfer.