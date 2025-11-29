Waldgirmes sagt Hummetroth-Spiel aus Sicherheitsgründen ab

Lahnau-Waldgirmes/Hummetroth. Die Unruhen in der Stadt Gießen aufgrund der AfD-Versammlung haben weitere Auswirkungen auf den Fußball. Der SC Waldgirmes hat sein Heimspiel in der Fußball-Hessenliga gegen den SV Hummetroth aus Verkehrs- und Sicherheitsgründen abgesagt. Das teilte der Sportliche Leiter Björn Velten dieser Redaktion mit.

Grund sei vor allem, dass auch in Lahnau Demonstranten umherziehen. Unter diesen Voraussetzungen könne nicht gewährleistet werden, dass das Fußballspiel ordnungsgemäß stattfindet. Laut Velten habe er die Situation dem Klassenleiter Hartmut Schwöbel geschildert. In Absprache mit ihm sei dann die Absage des Spiels beschlossen worden. Auch der Gegner aus Südhessen sei über die Schritte informiert worden. Ursprünglich hätte die Partie am Samstag um 14.30 Uhr angepfiffen werden sollen. Der FC Gießen hatte sein Heimspiel aufgrund der AfD-Veranstaltung und den angekündigten Demos bereits unter der Woche abgesagt.